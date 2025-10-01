Megjelent a Windows 11 idei változata

A Microsoft elérhetővé tette a Windows 11 idei főverzióját. A Windows 11 2025 Update névre keresztelt változat a 25H2 verziójelzést kapta, és a Microsoft szerint a tavaly kiadott 24H2 változatot futtatóknak csak egy apró frissítést kell majd telepíteniük az átálláshoz. Az érintetteknek semmit sem kell tenniük, a Windows Update frissítőszolgáltatás magától installálja majd ezt a frissítést a következő hetekben és hónapokban.

A többség talán észre sem veszi majd, hogy átállt a számítógépe a Windows 11 legújabb változatára

Fotó: Surface / Unsplash

A Windows 11 idei 25H2 változata a rendszer eddigi legkevésbé látványos frissítése: a Microsoft szerint kinézetre funkcionalitásra lényegében azonos a tavaly ősszel kiadott 24H2 változattal, csak motorháztető alatt biztonsági fejlesztéseket tartalmaz.

A telepítése után feltűnhet majd néhány apró-cseprő változtatás, de ezek olyan minimálisak, hogy a Microsoft nem vette a fáradtságot egy változásokat bemutató lista összeírására.

Tisztán is telepíthető a legújabb Windows 11

A számítógépükön futó Windows 11-et pendrive-ról vagy otthon írt DVD-ről tisztán újratelepíteni kívánókról sem feledkezett meg a Microsoft. A rendszer hivatalos letöltési oldaláról már a 25H2 változat szerezhető be, a telepítési adathordozó készítésére szolgáló eszközt és az ISO-lemezképfájlt is frissítette a vállalat.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a napokban újabb részletek derültek ki a Windows 10 kiterjesztett támogatása kapcsán, jövő őszig többek közt a magyarok is ingyen kérhetik majd a rendszer biztonsági frissítéseit.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!