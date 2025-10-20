Bajba kerül, ha most hal meg a számítógépén a Windows

Komoly fejfájást okozhat a Windows 11 októberi összegző frissítése (KB5066835) a számítógépezőknek. A legújabb és váratlan hiba a Windows helyreállítási környezetet (Recovery Environmentet) érinti, ez az a beépített eszköz, amely a PC indítási problémáinak diagnosztizálására és megoldására szolgál. A helyreállítás környezet nemcsak manuálisan hozható be, de magától betöltődik, ha valamiféle katasztrófa miatt elindulni sem képes a Windows.

Ezt jól kifőzte a Microsoft, nem működik az a felület, amivel megmenthető lehet a teljes lehalása esetén a Windows 11

Fotó: Windows / Unsplash

A konkrét problémát az jelenti, hogy a helyreállítási felületen valamiféle bug miatt nem működnek az USB kapcsolatot használó egerek és billentyűzetek, így nem lehet tényleges használni a grafikus kezelőfelületet. Ez nem csak a vezetékes modelleket érinti, az USB portba dugható adóvevőt használó klaviatúrák és egerek sem működnek.

Napokon belül javítást ígérnek a Windows 11 hibájára

A Microsoft szerint a régi PS/2 portot használó egerek és billentyűzetek a hiba ellenére működnek, de ilyenekkel a többség valószínűleg már nem rendelkezik, plusz a laptopokra nagyon régóta nem szokás PS/2 dugaljat tenni. A vállalat dolgozik a javításon, állítása szerint pár napon belül elérhetővé válhat egy soron kívüli frissítés a Windows 11-hez, ami megoldja a súlyos problémát.

