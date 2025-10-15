Megint helyzet van, azonnal frissítse a Windowst!

Az elmúlt egy év csendje után a Microsoft szokatlanul nagyot gurított az októberi hibajavító kedden. A vállalat kiadta a Windowshoz és az Office-okhoz hasonló termékeinek menetrendszerű biztonsági frissítéseit, ám ezúttal a szokásos száz körüli helyett 172 darab sérülékenységet szüntetett meg bennük.

Maguktól telepítik a frissítéseket a Windowsok, de kézzel megsürgethető az installációjuk

Fotó: Origo

A magyar idő szerint kedd este kiadott, havi rendszeres frissítések összesen 80 jogosultságkiterjesztési, 31 távoli kódfuttatási, 28 információszivárgási, 11 biztonsági funkció megkerülését lehetővé tevő, 11 szolgáltatásmegtagadási, továbbá 10 megszemélyesítési hibát foltoznak.

A sérülékenységük közül nyolc kapott kritikus besorolást, hat nulladik napi, három nulladik napi sebezhetőséget pedig már aktívan kihasználnak az internetes támadók.

Megszűnt a Windows 10 normál támogatása

Az októberi hibajavító kedd nem csak a javított sebezhetőségek rendkívüli mennyisége miatt lesz emlékezetes, hanem a Windows 10 általános támogatásának a megszűnése miatt is. A tegnap kiadott összegző frissítéssel véget ért a korszak, mikor a Windows 10 alanyi alapon minden hónapban biztonsági frissítéseket kapott.

Szerencsére van még élet a Windows 10-ben, a lakossági felhasználók további egy évig ingyen kérhetnek hozzá biztonsági frissítéseket, így lehet még halogatni a másik PC vásárlását.

A Microsoft által most kiadott biztonsági frissítések gyári beállítások mellett rövidesen maguktól települnek a Windows 10 és a Windows 11 rendszerű számítógépekre. Viszont a telepítésük manuális frissítéskereséssel megsürgető a Gépház alkalmazás Windows Update részében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!