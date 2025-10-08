Újabb botrányos döntés? A Microsoft sokak életét keserítheti meg

A Linuxokat leszámítva már régóta minden számítógépes operációs rendszer próbálja rávenni a felhasználókat, hogy a gépük kezdeti beállításakor jelentkezzenek be az Apple-, a Google-, vagy éppen a Microsoft-fiókjukba. Az említett cégek közül a Microsoft a legerőszakosabb, régóta próbálja minimum sötét mintákkal elrejteni, de újabban letiltani, hogy a felhasználók régimódi, offline felhasználói fiókkal állítsák be a Windows 11-es számítógépeiket.

Nem csak elvi, de gyakorlati okokból is bosszúságot okozhat a Windows kényszerítőzése

A Windows 11-től kezdve a Microsoft konkrétan tiltani próbálja ezt, most pedig a vállalat bejelentette, hogy tovább szigorít. A rendszer jövőbeli változataiban a cég igyekszik bezárni minden olyan ismert kiskaput, amellyel a számítógépüket beállítók eddig képesek voltak elkerülni a Microsoft-fiókba való bejelentkezést.

Elveszi a döntés jogát a felhasználóktól a Windows 11

„Eltávolítjuk az ismert módszereket, amelyek lehetővé tették a helyi fiók létrehozását a Windows beállítási folyamatában” – közölte Amanda Langowski, a Microsoft egyik fejlesztési vezetője. A cég szerint ezek a megoldások gyakran fontos konfigurációs lépéseket hagytak ki, így az eszköz nem lett teljesen beállítva a használatra.

Mindez azt jelenti, hogy a Windows 11 teljes újratelepítését követően, vagy egy újonnan vett PC kezdeti beállításakor egyrészt kötelező lesz az aktív netkapcsolat, másrészt pedig muszáj lesz belépni a Microsoft-fiókba.

Mindkettő problémát jelenthet a számítógépezők számára, főleg mivel a Windows 10 támogatásának megszűnése miatt várhatóan milliók kényszerülnek új számítógépet vásárolni a következő években. Sokan nem tudják, hogy mi az a Microsoft-fiók, és semmi kedvük sincs regisztrálni egyet. Ezen túlmenően műszaki gondok is akadhatnak, például ha valamiért épp nincs netkapcsolat a PC beállítási kísérletekor, vagy a hiányzó wifi meghajtóprogram miatt nem sikerül csatlakozni a netre.

