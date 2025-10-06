Kitálalt a bennfentes, ezért lőtt ki a Game Pass játékbérlő ára

Gamerek millióit sokkolta a múlt héten a Microsoft, egyik napról a másikra drámaian megemelte a PC Game Pass és az Xbox Game Pass játékbérlő szolgáltatások árait. Maga az áremelés nem meglepő, viszont a mértéke annak bizonyult, a legnépszerűbb Xbox Game Pass Ultimate csomag havidíja majdnem megduplázódott.

Nem veszik meg drágán a PC-n és Xboxon játszók a játékokat, ha előfizetéssel olcsón is elérhetik azokat

Fotó: Samsung Memory / Unsplash

Most a Microsoft egyik anonimitásba burkolózó alkalmazottja elárulta a Bloombergnek a durva áremelés okát: a cég állandó tagadása ellenére a Game Pass igenis tönkreteszi azoknak a játékoknak az eladásait, amelyek a megjelenés napjától fogva elérhetőek benne.

Konkrét példát is hozott a forrás, állítása szerint a Call of Duty: Black Ops 6 eladásainak 82 százaléka PlayStationön valósult meg, mert a PC-s és az xboxos játékosok javarészt a Game Pass-en keresztül érték el, és ez 300 millió dollár bevételkiesést okozott a Microsoft számára.

Ingyenes felhős játékfuttatást tesztel az Xbox

A The Verge forrásai szerint a Microsoft nagyon hamarosan újabb bejelentést tesz majd a Game Pass kapcsán, ingyen felhős játékfuttatást kínál majd a gamerek számára. Túlságosan fellelkesülni nem érdemes, az ingyenes opció lényegében csak egy demó lesz, amivel megpróbálja majd rávenni a játékosokat a Game Pass előfizetések megkötésére.

A források szerint az ingyenes felhős játékfuttatóban a már megvett saját játékok mellett a Game Pass Essentialben lévő, továbbá az ingyenes játéknapok keretében kínált címek lesznek futtathatóak. Állítólag havi 5 órára és alkalmanként 1 órára lesz limitálva a játékidő, és minden használat előtt két percnyi reklámot nézhetnek majd a gamerek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!