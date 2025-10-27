Hivatalosan is feladta a konzolháborút az Xbox

Megtörtént a pár évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlen, formálisan is feladta a konzolháborúzást az Xbox. A Microsoft bejelentette a legendás Halo: Combat Evolved remake változatát, Halo: Campaign Evolved pedig nem csak Xbox Series és PC platformokra, de PlayStation 5-re is megérkezik 2026 során.

Nem Xbox-exkluzív a Halo: Campaign Evolved, PC mellett PS5-re is elérhető lesz az első naptól fogva

Fotó: Halo Studios

Az Unreal Engine 5 motort használó Halo: Campaign Evolved az eredeti játék nulláról újrafejlesztett változata. A Halo Studios hű marad az eredeti játék identitásához, azonban a látványvilág mellett a játékmenetet is modernizálja, például lehetőség lesz a futásra is, plusz három teljesen új pályákon játszódó küldetéssel is megtoldja. Érdekességként még a főbb karakterek szinkronszínészeit is visszahívták, újrarögzítették jobb minőségben a soraikat.

Nem nagy meglepetés az Xbox lépése

Az Xbox körüli fejleményeket követőket jó eséllyel egyáltalán nem lepte meg a Halo-széria PlayStationre való kiadása.

Ettől függetlenül a mostani lépéssel a Microsoft beismerte a vereségét a klasszikus konzolháborúban, innentől kezdve várhatóan az Xbox berkein belül fejlesztett összes játék rögtön elérhető lesz PlayStationre.

Az Xbox egyelőre nem száll ki a játékkonzolok piacáról, de a következő generációs Xbox egy prémium rétegtermék lesz, a tehetősebb gamereket célozza majd a széles közönség helyett.

