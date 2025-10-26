Döbbenetes ukáz okozhatta az Xbox kálváriáját

Az elmúlt években őrült hullámvasutazásba kezdett a Microsoft videójátékos üzletága. A számos fejlesztőcég, továbbá a Zenimaxhoz és az Activision Blizzardhoz hasonló kiadók őrült összegekért való felvásárlásait követően hullámokban jöttek az elbocsátások, a stúdióbezárások, a projekttörlések. Több ezer ember veszítette el az állását az Xboxnál.
A Microsoft gazdasági bizonytalanságokkal, a gaming bevétel növekedésének a gyengeségével, általános racionalizálásokkal, mesterséges intelligenciás befektetésekhez való tőketeremtéssel magyarázta a lépéseit.
Mindezek részben biztosan igazak, de most a Bloomberg olyan értesülést szerzett, amely teljesen új megvilágításba helyezi a gaming üzletágat vezető Phil Spencer brutális döntéseit, beleértve a konzolok és az előfizetések árának a növelését, továbbá az Xbox prémium márkává való újrapozicionálását a következő generációban.
Felülről jött ukáz siklathatta ki az Xboxot
A hírek alapján az elmúlt két év őrülete mögött jókora részt Amy Hood, a Microsoft pénzügyi igazgatója áll, aki 2023 őszén 30% haszonkulccsal való működést írt elő az Xbox üzletág számára. Ez nagyon magas, a játékipari elemzők szerint az iparági átlag olyan 17-22% körül van.
A kiszivárgott információk alapján 2022-es pénzügyi év első három negyedévében az Xbox olyan 12% haszonkulcsot tudott felmutatni, ami iparági átlag alatti érték, de bőven nyereséges volt a divízió.
Ennek megfelelően Phil Spencernek nem volt más választása, minthogy különféle lépésekkel megpróbálja teljesíteni Amy Hood elvárásait. A pénzügyi igazgató látszólag örülhet, egy júliusi konferenciahívás során közölte a Microsoft befektetőivel, hogy az Xbox üzletág haszonkulcsa 34 százalékkal nőtt, miután divízió „folytatta a magasabb hozammal kecsegtető lehetőségek előnyben részesítését”.
Egyelőre rejtély, hogy az Xbox számára az elmúlt két évben előírt haszonhajhászat hosszú távon hová fog vezetni, de a gamerek márkában való óriási bizalomvesztése már most is nyilvánvaló.
A Microsoft számos másik üzletágával ellentétben az Xbox a legritkábban készít olyan termékeket vagy nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek megkerülhetetlenek volnának a fogyasztók számára, amelyeknek ne lenne párjuk és alternatívájuk. Az Xbox nem egy Windows vagy egy Microsoft Office, ami le van nyomva a közönség torkán, akár tetszik nekik, akár nem.
Éppen ezért is az Xbox rá van szorulva arra, hogy a márkája kellően jó megítélésnek és bizalomnak örvendjen a gamerek körében, különben azok nem lesznek hajlandóak pénzt adni értük. Főleg ha ez hosszabb távú anyagi elköteleződéssel jár, mint például egy új játékkonzol megvásárlása.
