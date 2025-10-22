Hivatalos: nagyon drága lesz a következő Xbox

Hírlevél

Megerősítette a gyanút a konzolos üzletág elnöke. A következő generációban prémium konzol lesz az Xbox.
Eddig csak találgatni lehetett az egyre inkább játékkiadóvá és játékszolgáltatóvá váló Xbox márka jövőjét, azonban néhány nappal ezelőtt érkezett pletykák alapján végre összeállni látszottak a kirakós darabjai. Mint a korábbi cikkünkben fejtegettük, a következő Xbox játékkonzol valószínűleg nem a tömegeket próbálja majd megszólítani, hanem bivalyerős és prémium termékként kimondottan a vastagabb pénztárcájú gamerek kiszolgálására specializálódhat.

A következő Xbox nem az átlag gamereknek, vagy a gyereküknek konzolt vásárló szülőknek szól majd
Fotó: Xingye Jiang / Unsplash

Most nagyon úgy tűnik, hogy sikerült a fején találni a szeget. Az Xbox elnöke a Mashable-nek adott interjújában kifejtette, hogy a következő generációs Xbox konzol „nagyon prémium, felső kategóriás, válogatott élményt” kínál majd. 

Sarah Bond nem ment bele a további részletekbe, de ennyi leírás is bőven elég ahhoz, hogy világossá váljanak az Xbox márka középtávú tervei.

Megint egyszerre jöhet az új PlayStation és Xbox

A jelenlegi információk alapján a következő generációs PlayStation és Xbox konzolok 2027 vége táján kerülhetnek piacra, hét évvel az éppen aktuális konzolgeneráció piacra dobását követően futhatnak be. Természetesen visszafelé kompatibilisek lesznek a PS4 / Xbox One éra óta kiadott játékokkal és alkalmazásokkal, hiszen a Sony és a Microsoft már meg sem engedhetik maguknak, hogy ez ne legyen így.

