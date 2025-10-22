Hivatalos: nagyon drága lesz a következő Xbox

Eddig csak találgatni lehetett az egyre inkább játékkiadóvá és játékszolgáltatóvá váló Xbox márka jövőjét, azonban néhány nappal ezelőtt érkezett pletykák alapján végre összeállni látszottak a kirakós darabjai. Mint a korábbi cikkünkben fejtegettük, a következő Xbox játékkonzol valószínűleg nem a tömegeket próbálja majd megszólítani, hanem bivalyerős és prémium termékként kimondottan a vastagabb pénztárcájú gamerek kiszolgálására specializálódhat.

A következő Xbox nem az átlag gamereknek, vagy a gyereküknek konzolt vásárló szülőknek szól majd

Fotó: Xingye Jiang / Unsplash

Most nagyon úgy tűnik, hogy sikerült a fején találni a szeget. Az Xbox elnöke a Mashable-nek adott interjújában kifejtette, hogy a következő generációs Xbox konzol „nagyon prémium, felső kategóriás, válogatott élményt” kínál majd.

Sarah Bond nem ment bele a további részletekbe, de ennyi leírás is bőven elég ahhoz, hogy világossá váljanak az Xbox márka középtávú tervei.

Megint egyszerre jöhet az új PlayStation és Xbox

A jelenlegi információk alapján a következő generációs PlayStation és Xbox konzolok 2027 vége táján kerülhetnek piacra, hét évvel az éppen aktuális konzolgeneráció piacra dobását követően futhatnak be. Természetesen visszafelé kompatibilisek lesznek a PS4 / Xbox One éra óta kiadott játékokkal és alkalmazásokkal, hiszen a Sony és a Microsoft már meg sem engedhetik maguknak, hogy ez ne legyen így.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!