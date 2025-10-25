Mentené az apokalipszistől a videósokat a YouTube

A YouTube új funkciót vezet be, amely mesterséges intelligencia segítségével felismeri azokat a videókat, amelyekben ismert alkotók arca engedély nélkül jelenik meg. A fejlesztés elsőként a YouTube Partner Program tagjai számára válik elérhetővé, a Studio felület Tartalomfelismerés oldalán keresztül kapnak majd riasztást a gyanús videókról, ott kezdeményezhetik a megvizsgálásukat és az eltávolításukat.

Jelenleg szinte tehetetlenek a képmásukkal való visszaélés ellen a youtuberek

Fotó: Vitaly Gariev / Pexels

A fejlesztés kritikus pillanatban jött, hiszen félelmetessé kezdett válni a mesterséges intelligenciás videóhamisítás. Az OpenAI-féle Sora 2, vagy éppen a Google Veo 3 modellek segítségével kifejezetten meggyőző, hamis videók lehetnek készíthetőek a youtuberekről.

Ez elfogadhatatlan veszély a tartalomkészítők számára, a rajtuk élősködni próbálók vagy a rosszakaróik visszafordíthatatlan megítélésbeli kárt és anyagi veszteséget okozhatnak számukra a képmásukkal visszaélő videókkal.

Téves riasztásokra figyelmeztet a YouTube

A YouTube szerint az új rendszer még a korai korszakát éli, így könnyen előfordulhat, hogy téves riasztásokat adhat. Például kollaborációk esetén megjelölheti mások olyan videóit, amelyeken szerepelnek, vagy akár a saját videóikra is riaszthatja őket, ha több csatornára töltögetnek fel tartalmakat.

Az új csalásvédelmi rendszerbe hullámokban kerülnek be a youtuberek, a bekerülésükkor értesítést kapnak az örömhírről.

