Botrányt kavart a YouTube mobilapp új kinézete

A YouTube szinte folyamatosan A/B teszteket futtat, ezek keretében egyes véletlenszerűen kiválasztott nézőkön teszteli a bevezetni kívánt funkciókat és dizájnbeli változtatásokat. Most nagy port kavart egy ilyen teszt, a YouTube mobilappban egyes felhasználóknál feltűnően megváltozott a videók lejátszásakor megjelenő oldal, és bizony nem aratott sikert a dizájn.

Balra a YouTube aktuális dizájnja, jobbra a szűk körben tesztelni kezdett új kinézet

Fotó: u/pikachubolk / PhoneArena

Az egyik legfeltűnőbb újdonság, hogy a csatorna profilképét sokkal nagyobb méretben mutatja a YouTube mobilapp, és mellette jelenik meg a nézett videó címe. Emiatt a körülbelül harminc karakternél hosszabb címek második felét egyszerűen levágja a YouTube, ami rendkívül bosszantó lehet a nézők és a tartalomkészítők számára. Szintén érthetetlen változtatás, hogy a csatorna neve helyett a kukac karakterrel kezdődő felhasználói azonosító jelenik meg.

Maga felé hajolhat a YouTube keze

Ezeken túlmenően a gombokat is átrendezte a YouTube. A felület sűrűsítési kísérlete miatt csak a funkciók ikonjai látszódnak, de a szöveges leírásuk nem, plusz a csatlakozást és a harang ikont is idesuvasztotta a vállalat. Mindezek miatt zsúfolttá és potenciálisan nehezebben kezelhetővé vált az ikonos rész.

A változtatások célja viszont sejthető: a felhasználói élmény kárára több pénzt és jobb nézettséget próbál generálni a YouTube.

Egyrészt az új dizájnnal egyszerűbbé válik eladni a fizetős csatornatagságokat, másrészt pedig a lent ajánlgatott videónak már nem csak a teljes nyitóképe, de a címe is látszik, ami növelheti az elindításának az esélyét.

Egyelőre nem biztos, hogy a YouTube átáll majd erre a most tesztelt kinézetre, főleg mivel a visszajelzések alapján a többségnek kifejezetten nem tetszik.

