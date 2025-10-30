Elképesztő lépésre szánta el magát a YouTube – ön mit szól hozzá?

A YouTube már két évtizede szolgálja a videós tartalmakat nézni és megosztani kívánó netezőket. Ennek megfelelően sok millió olyan korai felvétel van rajta, amelyek rendkívül alacsony felbontásban készültek, például a 240p felbontás alatt jellemzően 320×240 pixelt kell érteni.

A számítógépek és a mobilok után már van, ahol az okostévé a YouTube fogyasztásának elsődleges eszköze

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

A YouTube szerint most eljött az ideje a Full HD alatti videók gépi megszépítésének: a videómegosztó mesterséges intelligenciás képfelskálázás használatával a következő időszakban minden alacsony felbontású videóból Full HD felbontásút készít majd, hogy egy picit szebbé váljanak.

A jövőben egészen 4K-ig szeretne feljavítani minden videót, de ez még a jövő zenéje.

Az okostévék miatt próbál szépítgetni a YouTube

Az elmúlt időszakban újabb fordulóponthoz ért a YouTube. A videómegosztót elsőként mindenki számítógépekről használta, majd az okostelefonos korszak berobbanását követően a mobilok váltak a használatának elsődleges eszközévé. Az elmúlt időszakban újabb trónfosztás történt, az USA-ban már az okostévé a használatának elsődleges eszköze, és ez idővel a teljes fejlett világban bekövetkezhet.

A gyakran 50 hüvelyk feletti és 4K felbontású okostévéken különösen borzasztóan néznek ki az ősrégi videók, ezért vált hirtelen fontossá a YouTube számára, hogy megpróbáljon javítani a képminőségükön.

A YouTube szerint a csatornák tulajdonosai letilthatják majd, hogy MI-alapú képfelsálázással szebb verziók legyenek elérhetőek a régi tartalmaikból, a nézők pedig a felbontásválasztó menüben bármikor visszaválthatnak majd a videók eredeti, alacsony felbontású változatainak a megtekintésére.

