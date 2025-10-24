Elképesztően álszent a YouTube új szabályozása

A YouTube új funkciót tesz elérhetővé, amely megkönnyítheti a mobilappját használók számára a Shorts rövid videók nézésével töltött idő korlátozását. Az alkalmazásban rövidesen napi időkorlátot lehet beállítani, amely figyelmezteti a felhasználót, ha elérte az általa meghatározott időlimitet. Az újdonság péntektől kezdve hullámokban kezdett aktiválódni a videómegosztó mobilappjában.

Újból elmondhatja a YouTube, hogy márpedig tett valamit

Fotó: Kaboompics.com/Pexels

A manuálisan beállított időkorlát túllépése esetén a felhasználók értesítést kapnak, hogy a Shorts aznapra szünetel. A figyelmeztetés elutasítható és folytatható a mértéktelen rövidezés, de a YouTube bízik benne, hogy felhasználók tartják majd magukat a beállított limitjükhöz.

Leginkább jogi oka lehet a YouTube ötletének

A YouTube új önkorlátozási funkciójának bevezetése feltűnően álszent, hiszen a szolgáltatás évek óta agresszíven próbálja a rövid videók nézésére rávenni a nézőket: kéretlenül és kikapcsolhatatlanul tukmálja rájuk azokat, hogy haszonszerzés céljából minél hosszabb időre a képernyő elé szegezze őket.

Az új opció látszólag leginkább azért lett kitalálva, hogy a YouTube ügyvédeinek legyen mivel védekezniük a fiatalok mentális egészségének rombolásával kapcsolatos hatósági eljárások, polgári peres ügyek, médiacsörték során.

Elmondhassák azt, hogy a YouTube konkrét lépéseket tett az állítólagos egészségkárosító hatásainak csökkentése érdekében, eszközt adott a rövidezést túlzásba vivő nézők kezébe a problémájuk kezelésére. Ennek megfelelően innentől kezdve már végleg az ő dolguk felelősségteljesen használni a szolgáltatást, a YouTube mossa a kezeit.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!