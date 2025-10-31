Elrabolták és majdnem megölték a youtubert

Egyre veszélyesebb közösségi médiás személyiségnek lenni, de most nem a fanatikus rajongók okozták egy dél-koreai youtuber vesztét. A rendőrség és az ügynökségének közleménye alapján október 26-án éjszaka egy anyagi vita miatt elrabolták és majdnem megölték a Sutak néven ismert youtubert, a harmincas éveiben járó férfi 1 millió feliratkozóval rendelkezik a videómegosztó szolgáltatásban.

Kellően gyorsak voltak a rendőrök, túlélte a támadást a youtuber

Fotó: Unsplash

Az anonimitását őrző Sutakot egy mélygarázsból rabolták el a támadói, azonban nagy szerencséjére megneszelte a támadást, és hívta a rendőrséget. Ugyan a rendőrök nem értek időben a helyszínre, de képesek voltak gyorsan azonosítani a támadók kocsiját és követni kezdték a mozgását, így pár órán belül megtalálták a youtubert és letartóztatták a két férfi elkövetőt.

Nem akarták visszaadni a kölcsönt a youtubernek

Az elkövetők a kocsijukba tuszkolták Sutakot és kétszáz kilométerre hajtottak vele, ahol aztán egy tompa fegyverrel megpróbálták megölni. A támadás következtében a youtuber súlyos fejsérüléseket szenvedett. Az ügynöksége szerint jelenleg kórházban ápolják és műtétre vár, de stabil az állapota.

Sutak azt állította a rendőröknek, hogy a húszas és a harmincas éveikben járó elkövetők tartoztak neki, és inkább megpróbálták megölni, mintsem hogy megadják a tartozásukat.

Az ügyész várhatóan személyi szabadság megsértése és gyilkossági kísérlet miatt fog vádat emelni az elkövetők ellen, így nem mostanában lesznek olyan helyzetben, hogy egyáltalán kísérletet tehessenek az adósságuk rendezésére.

