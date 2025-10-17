52 évesen játékfigurákat lopott a közismert youtuber

Kínos botrány rázta fel az amerikai birkózós figurákat gyűjtő közösséget, a San Diegó-i rendőrség október elején házkutatást tartott egy közismert WWE-rajongó youtuber otthonában, miután pankrátoros akciófigurák lopásával hozták összefüggésbe. Az interneten TheGizmo619 néven ismert, 52 éves Miguel Dominguez és társa, a 36 éves Brittany Gomez a hatóságok szerint Walmart és Target üzletekből emeltek el érdemi mennyiséget az akciófigurákból.

Nem is érti a közönség, hogy miért vetemedett kisstílű lopásra a youtuber és az élettársa

Fotó: Miguel Dominguez / Instagram

Nem is tévedtek, a házkutatás során a rendőrök százával találták meg az eredeti csomagolásban lévő figurákat, padlótól mennyezetig tornyosult a két elkövető zsákmánya. Ennek ellenére „csak” 950 dollárnyi áruról beszélünk, ami olyan 317 ezer forintot jelent.

Viszonylag pitinek mondható a bűncselekmény, például a Pokémon-kártyákat lopók ennek gyakran a sokszorosát is megkereshetik egy-egy jól sikerült rablás során.

Nem érti a közösség, hogy miért tette ezt a youtuber

Dominguez az internetes pankrációs közösség ismert alakja volt, több mint 20 ezer instagramos követővel rendelkezik, a YouTube-csatornáját a botrány hatására törölte. Ettől függetlenül több gyűjtő és néző is felismerte a rendőrségi fotókon látható szobát: „Pontosan ugyanaz a háttér, amit a videóiban láttunk” – jegyezte meg Nick Storm, egy másik ismert gyűjtő az ügyről készített, instagramos videójában.

Nick azt tartja az ügy leginkább sokkoló részének, hogy Dominguez képes volt 52 éves fejjel akciófigurákat lopni szupermarketekből, amerikai mércével szinte aprónak mondható pénzért.

A párt letartóztatta a rendőrség, majd óvadék ellenében szabadlábra kerültek. Az ügyész nagy értékű lopás és lopott holmik birtoklása miatt fog vádat emeltetni ellenük, de jó eséllyel megússzák majd pénzbüntetéssel és felfüggesztettel, hacsak nincs más a rovásukon.

