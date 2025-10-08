Hamis videókat generált a nőről a beteges zaklatója

Nem kellett sokat várni arra, hogy súlyosan visszaéljenek a ChatGPT fejlesztőjének múlt héten bemutatott, mesterséges intelligenciás videógeneráló eszközével. Taylor Lorenz amerikai újságíró szerint az életét jó ideje megkeserítő, pszichotikus zaklatója a Sora 2 elérhetővé válása után egy nappal máris őt mutató, hamis videókat kezdett generálni a szolgáltatásban.

Évek óta terrorban tartja az újságírót a tévképzetes és rögeszmés zaklatója

Az újságíró elmondása szerint a férfi korábban is extrém módszerekkel próbált közel férkőzni hozzá: nem csak megjelent a részvételével tartott nyilvános eseményeken, de lesifotósokat küldött rá, a barátait és a családtagjait az interneten megszemélyesítve próbált információkat szerezni róla. A férfinek meggyőződése, hogy Lorenz a cikkein keresztül titkos üzeneteket küldözget neki.

Félelmetes belegondolni, hogy a mesterséges intelligencia vajon milyen dolgokkal táplálja a zaklatóm tévképzeteit

– írta az X közösségi oldalon.

Egyelőre képes volt töröltetni a zaklatójának videóit

Lorenz felvette a kapcsolatot az OpenAI-jal, mire az törölte a róla készült hamis videókat, és elméletileg blokkolta, hogy ilyeneket lehessen készíteni a képmásával visszaélve. Viszont valószínűnek tartja, hogy a zaklató már letöltötte a videófájlokat, így a férfi képes azokat újból megnézni, bármikor felbukkanhatnak az interneten.

Egyelőre nem világos, hogy a zaklató hogyan volt képes egyáltalán az újságírót mutató videókat generálni, az OpenAI tájékoztatása szerint ilyennek elméletileg nem szabadott volna megtörténnie.

Jó eséllyel arról van szó, hogy Lorenz a foglalkozása miatt közszereplőnek minősül, a MI-céget vezető Sam Altmanról is kismillió videót generáltak már a Sora 2 felhasználói.

