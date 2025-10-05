Ez megmentheti a zsarolóvírusos támadáskor

A Google új biztonsági funkciót vezetett be a Drive felhőtárhely számítógépes változatának alkalmazásában, amely mesterséges intelligencia segítségével észleli a zsarolóvírus-támadásokat. A rendszer gyanús tevékenység észlelése esetén automatikusan leállítja a fájlok szinkronizálását, hogy megvédje az internetes tárhelyen lévő állományokat a titkosítástól.

Nem akarják a zsarolóvírusos támadók, hogy tudjon ezekről a lehetőségekről

Fotó: Max Bender / Unsplash

A Google Drive új funkciója nem képes megakadályozni, hogy a ransomware kártevővel fertőzött számítógépek háttértárain lévő fájlok titkosítódjanak, de legalább a felhős másolataikat biztonságban tartja.

Olyan előfordulhat, hogy a támadás észlelése előtt néhány a zsarolóvírus által titkosított fájl már felszinkronizálódik a felhőtárhelyre. Szerencsére a titkosítatlan változataik visszaállíthatóak a Google Drive böngészős felületén vagy mobilappjában, a fájlverziók kezelése opción keresztül.

Bárki helyreállíthatja a zsarolóvírus által titkosított fájlokat

A Google szerint az új védelmi funkció egy specializált MI-modellt használ, amelyet több millió valós zsarolóvírusos támadás mintáján tanítottak be. Az algoritmus képes alkalmazkodni az új fenyegetésekhez, folyamatosan tanul és frissül az újabb támadásokból származó adatokkal.

A zsarolóvírusos támadás leszerelésére szolgáló funkció gyárilag aktív, és első körben a Google Drive üzleti ügyfelei számára vált elérhetővé a szinkronizáló kliensprogram 114-es verziójától kezdve. Viszont a fájlok korábbi verzióinak a visszaállítási lehetősége mindenki számára rendelkezésre áll, így a Google Drive az otthoni felhasználókat is kihúzhatja a slamasztikából egy ransomware támadás esetén.

