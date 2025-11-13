Felháborító! Európába érve összement a kínai csúcsmobil gigászi akkuja

Nagy szenzációt keltettek az elmúlt egy évben a legújabb kínai mobilok brutális kapacitású akkujai. A mostanra 7000 mAh felé kúszott kapacitás mögött egy új akkutechnológia áll, a megszokott Li-Ion vagy Li-Po helyett a kérdéses termékek szilícium-szén (Si/C) akkukat használnak, ezeknek nagyobb az energiasűrűségük.

Az európai Honor Magic 8 Pro a kínai variánsnál ezer milliamperrel kisebb akkut kapott

Fotó: HONOR

A GSMArena most megerősítette, hogy a korábban látottnak megfelelően az európai mobilozók sajnos továbbra is jóval kisebb akkukat kapnak a kínai vevőknél. A Honor Magic8 Pro a gyártó hazájában 7200 mAh-es akkut használ, ám a globális változatában a cég visszavette 7100 mAh-re a kapacitást.

Ez a 2% különbség nem oszt vagy szoroz, de most kiderült, hogy a csúcsmobil európai verziójába „csak” 6270 milliamperes akku került, azaz a Kínában forgalmazott modellhez képest 12%-kal alacsonyabb az akkukapacitása.

Csalódás, de így is kimagasló lehet az akkus üzemidő

A Honor egyelőre nem tisztázta, hogy miért szedett vissza olyan ezer milliampert Honor Magic8 Pro európai változatának az akkujából, pedig biztosan kíváncsiak lennének a magyarázatra a vásárlók, potenciálisan valamiféle szabályozási oka lehet a helyzetnek.

Ez ráadásul nem az egyetlen butítás, a gyártó a vezetékes töltést is korlátozta az európai modellben, így a kínai és a globális variánsokkal ellentétben 120W helyett csak 100W a maximális töltési tempó.

Nem zárható ki, hogy okozati összefüggés van az akku kapacitásának és a vezetékes töltés sebességének a csökkenése között. A vezeték nélküli töltési sebesség egységesen 80W az összes piacon.

A butítások ellenére a Honor Magic8 Pro európai változata várhatóan remek üzemidőt nyújt majd, és a töltése is gyors lesz. Ettől függetlenül szerencsétlen, hogy az európai vevők csak részben látják majd az előnyeit az egyik legfontosabb fejlesztésnek, amivel a mobilgyártók egyáltalán előálltak az elmúlt évtizedben.

