Jön a szégyenlista a mobilappokról, amik a legjobban merítik az akkukat

Egy új technológiának köszönhetően elkezdett drámaian nőni az androidos telefonokban lévő akkuk kapacitása, azonban ennek csekély gyakorlati jelentősége van, mikor a nemtörődöm fejlesztők elbaltázott mobilappjai irracionális terhelést okozva hipp-hopp lemerítik azokat.

Gyakran túlmutat a mobilozókon, hogy egyáltalán mi gyilkolja az akkus üzemidejüket

Fotó: Kev Costello / Unsplash

Most végre történik valami az ügyben, a Google és a Samsung együttműködésének köszönhetően már a telepítésük előtt lebuknak majd az akkufaló appok. A cégek bejelentése szerint 2026. március 1-től a Play Áruház figyelmeztetésekkel fogja jelezni azokat az androidos alkalmazásokat, amelyek indokolatlanul merítik a mobilokat a háttérbeli aktivitásaikkal, továbbá akár a keresési találatokban való hátrasorolással is büntetheti azokat.

Egy specifikus viselkedés okozza az ördögi akkumerítést

A Play Áruház a mobilappok egy nagyon specifikus viselkedését kezdi majd büntetni márciustól. Az Androidban lévő wake lock funkció lényege, hogy a mobilappok a kijelző kikapcsolása ellenére teljesen éber állapotban tarthatják a készülékeket. Ez nyomós okból lett bevezetve, ezzel oldhatják meg a fejlesztők, hogy például a kijelző kikapcsolása ellenére ne szakadjon meg a zenelejátszás vagy a fájlok letöltése.

A probléma az, hogy a fejlesztők egy része rosszul és indokolatlanul használja a wake lockot, így az csendes akkugyilkossá válik.

A Google szerint azok az appok kerülnek majd a szégyenlistára, amelyek a korábbi 28 napban túlzott wake lockolásba bocsátkoztak a használati idejük legalább 5%-ában. A metrika alapján a termékeikre ismerő fejlesztőknek négy és fél hónapjuk van, hogy rendbe tegyék az appjaikat és elkerüljék a büntetéssel járó következményeket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!