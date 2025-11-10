A világ legnyomorúságosabb albérletét hirdetik a Facebookon

A világ egyre kevesebb táján vannak irigylésre méltó helyzetben az olcsó albérletet keresők, főleg ha még mesterséges intelligenciás kartellezésbe is kezdenek a kiadók. Ettől független egy kanadai hirdetés most minden képzeletet felülmúlt, sokan el sem akarják hinni, hogy ezt komolyan gondolta a hirdető, pedig minden jel erre utal.

Nehéz albérletként vagy lakrészként definiálni azt, ami ezen a képen látható. Plusz pont jár a kép jobb szélén lévő támasztófalért, a láthatóan nemrégiben odatett konstrukció akadályozza meg, hogy beszakadjon a fél ház a pincébe

Fotó: Facebook Marketplace

A sokkoló hirdetést az Ontario tartományban lévő Peterborough város egyik háztulajdonosa adta fel, a gátlástalan személy lakrészként hirdeti egy családi ház pincéjének az egyik sarkát. A hirdetés képein jól látható, hogy a bérlőnek ágy hiányában sátorban kellene aludnia, ezen túlmenően a lakrészében csak kanapé, továbbá egy szerszámos ládára rakott, sugárképcsöves tévé áll a rendelkezésére. Fürdő, vécé, konyha nincs. Egy asztal összeszerelése megoldható, az állattartás megengedett.

Az albérlő csak nőnek kívánja kiadni a horror lakrészt, de legalább lesz kivel beszélgetnie, a hirdetés szövege szerint ugyanis három női „szomszéd” is rendelkezésre áll a közös hitetlenkedésre.

Az sem világos, hogy egyáltalán legális-e az albérlet

Mindezek után jó eséllyel mindenki kíváncsi rá, hogy mennyibe kerül a luxus tökéletes ellentétének mondható albérlet.

A kiadó rezsivel együtt havi 650 kanadai dollárt kér érte, ami olyan 154 ezer forintot jelent.

Kontextusként a rentals.ca albérletes oldal szerint az országos átlag bérleti díj 2025 szeptemberében 2123 dollár volt Kanadában. A hirdetés helyszínét adó Peterborough-ban egy garzonlakás átlagosan 1668 dollárba került, míg az Ontario fővárosául szolgáló Torontóban 2295 dollár volt az átlagár.

A Facebook Marketplace-en feladott lakrészhirdetésen ledöbbentek egy része nem akarja elhinni, hogy ezt komolyan gondolta a hirdető, sokak szerint konkrétan törvénytelen lehet az ajánlat.

Akármi is legyen a helyzet, a hirdető jó eséllyel talál majd magának olyan elkeseredett nőt, aki hajlandó lesz átmenetileg beköltözni a pincéjébe, csak hogy legyen fedél a feje felett a téli hónapokban.

