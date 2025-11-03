Keményen ágyékon rúgták a gamerek az AMD-t

Óriási felháborodást keltett a múlt héten a Radeon videókártyák mögött álló AMD, szinte fű alatt bejelentette, hogy nem kapnak többé driveren keresztüli játékoptimalizációkat a Radeon RX 5000 és a Radeon RX 6000 videókártyái. Az előbbi talán még védhető, de az utóbbi széria támogatásának az eldobása teljes döbbenetet okozott, hiszen 2021-2023 között piacra dobott termékekről van szó, amelyeknek az oroszlánrésze a mai napig teljesen használható.

A legújabb Radeon RX 9000 termékek eladásainak is keresztbe az AMD érthetetlen vesszőfutása

Fotó: Gigabyte

Az elvárhatónak megfelelően óriási botrány lett a bejelentésből, a műszaki sajtó és az internetes gamerközösségek is leszedték a keresztvizet a vállalatról. Az érvek és a meglátások mindenhol ugyanazok voltak: a videókártyák piacán szimbolikus szintre csökkent piaci részesedésű cég állítólag sikerre akarja vinni a legújabb és egyébként kompetens a termékeit, erre hátba döfi a korábbi termékeinek bizalmat szavazottakat, pedig őket különösen nem szabadna.

Emellett a média képviselői felhozták, hogy a vadiúj Radeon kártyákat sem tudják ajánlani a gamereknek, ha fennáll a driveres támogatásuk ilyen gyors megszűnésének a veszélye. A látszólagos konszenzus szerint olyan hét év körül van az elvárt támogatási időszak.

Próbál úgy tenni az AMD, mintha csak félrekommunikált volna

Az AMD kezdeti reakciója az volt a drámára, hogy egy nyugtatónak szánt, de semmi érdemi vállalást sem tartalmazó reakciót adott a sajtónak, miszerint a „piaci igények fényében” mégis kapnak még játékoptimalizációkat a Radeon RX 5000/6000 videókártyák.

Vasárnapra szerencsére újból változott a helyzet: az AMD teljesen visszakozni kezdett, és olyan benyomást próbál kelteni, mintha az egész ügy csak egy kommunikációs félreértés lett volna.

A friss tájékoztatása szerint az éppen aktuális meghajtótól kezdve két kódbázisra bontotta a grafikus illesztőprogramjait, külön driver lesz a Radeon RX 5000 / 6000 szériáknak és az RX 7000 / 9000 szériáknak.

A régi kártyák pedig továbbra is kapnak majd olyan meghajtófrissítéseket, amelyek

hivatalosan támogatják az új játékokat,

javítják a játékok teljesítményét és stabilitását,

továbbá bugokat és sebezhetőségeket szüntetnek meg.

Ennek megfelelően a Radeon RX 5000 és Radeon RX 6000 kártyák továbbra is megkapják majd az esetükben elvárható driverfrissítéseket, és jó esély van rá, hogy az AMD nem próbálja meg újból idő előtt megszüntetni a támogatásukat. Ettől függetlenül csúnya folt esett a vállalat becsületén, és nem lenne meglepő, ha hosszú távú negatív következményekkel kellene számolnia.