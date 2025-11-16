Hurrá? Telepíthetőek maradnak a vírusok az Androidra!

Augusztus végén fundamentális jelentőségű változtatást jelentett be a Google, ha nem is az Apple iOS esetében látott szinten, de le kívánta zárni az Androidot, hogy megvédje a mobilozókat a kártevőktől. A cég szerint ezeknek a java úgy kerül a mobilokra, hogy a felhasználók kézzel vírusos appokat telepítenek, mert vagy kalózkodni próbálnak, vagy megtévesztik őket a kiberbűnözők.

Mégis telepíthetőek maradnak a Play Áruházon kívülről letöltött appok az androidos eszközökre

Emiatt a Google azt találta ki, hogy a jövőben kizárólag az által biztosított eszközzel digitálisan aláírt alkalmazások és játékok lesznek majd telepíthetőek a Play Áruházon kívülről.

Az ötlet célja, hogy ha egy fejlesztői fiókot kártevő terjesztésén kapnak, akkor érvényteleníteni lehet a digitális aláírását, ezzel megakadályozva a mobilozókat a vírusos vagy kémkedő appjainak a telepítésében.

Negatív visszhangot váltott ki az Android lezárása

Az Android lezárása nem csak a kiberbűnözőknek nem tetszett, többek közt a Play Áruházzal rivális F-Droid androidos alkalmazásbolt is felemelte ellene a szavát, véleménye szerint ugyanis a Google lépése technikai okokból lehetetlenné tette volna a működését.

A sok negatív kritika miatt a Google részlegesen meghátrált. A legújabb álláspontja szerint két engedményt is tesz:

egyrészt az appjaikat csak szűk kör számára kiadni próbáló fejlesztőknek létrehoz egy olyan fejlesztői fiókot, amely kevesebb hercehurcával teszi lehetővé a szoftvereik aláírását,

másrészt pedig mégsem fogja letiltani, hogy a mobilozók ki tudja honnan letöltött, aláíratlan szoftvereket telepítsenek a készülékeikre.

Ezeknek a telepítési kísérletekor csak extra köröket kell majd futniuk a mobilozóknak, miközben az Android ijesztgető üzeneteket fog megjeleníteni az aláíratlan appok veszélyeiről.

Az ijesztgetés részleteinek a kidolgozása még folyamatban van, de mindenesetre mégsem válik az Apple iOS-hez hasonlóan erősen lezárttá az Android. Ez jó hír az olyanok számára, akiknek nem tetszik, hogy a Google a közjóra hivatkozva korlátozni kívánja őket a személyes szabadságukban.

