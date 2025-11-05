Android-frissítés után megőrül az autód? — egyre több sofőr panaszkodik

Egyre kevésbé örülhetnek a mobilozók, mikor nagy szoftverfrissítés jön az androidos telefonjaikra, hiszen jellemzően nem sokat osztanak vagy szoroznak, cserébe viszont meglepetésszerűen kibabrálhatnak velük. Most épp a telefonokra utólag telepített Android 16 szoftverfrissítés okozhat gondot, egyre több autós panaszkodik arról, hogy a telepítése óta nehezen tudja használni a kocsijában az Android Auto rendszert, nehezen jön létre vagy vezetés közben megszakad a kapcsolat.

Nem tudni, hogy az autósok mekkora részét érintheti az Android Auto éppen aktuális gondja

A navigációt és a zenehallgatást is megnehezítő jelenségről panaszkodók javarészt Samsung Galaxy vagy Google Pixel mobilokat használnak, vagyis csak szeretnének használni a kocsijukban. Ez arra utal, hogy márkafüggetlen problémáról van szó, plusz olyanoktól nem érkezett panasz, akiknek már gyárilag Android 16 fut a telefonján, bár ők még viszonylag kevesen vannak.

Az újraindítás segíthet az Android Auto működésre bírásában

A gondokkal szembesülő autósoknak eddig nem sikerült megoldást találniuk az Android Auto éppen aktuális bosszantására. Átmeneti sikerekről érkeztek beszámolók, egyeseknél a telefon újraindítása segített az Android Auto működésének a helyreállításában, míg másoknál a kisebb szoftverfrissítések telepítése volt ugyanilyen hatással.

Persze a szoftverfrissítések telepítéséhez is újra kell indítani a telefont. Emiatt nem zárható ki, hogy valójában az ő esetükben is az újraindítás téríthette észhez az Android Auto appot.

Hírünk írásáig a Google nem reagált érdemben a panaszokra. A helyzetet rendkívül megelégeltek megpróbálhatják törölni a mobiljukon lévő Android Auto mobilapp gyorsítótárát, majd ha ez nem válik benne, akkor az összes adatát.

Viszont az adatok törlése esetén újból nulláról be kell majd állítani az Android Auto appot.

A gyorsítótár és az adatok törlése a Beállítások app → Alkalmazások → Android Auto → Tárhely oldalon lehetséges.

