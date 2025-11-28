Kalapács alá kerül az alapító okirat – minden idők legértékesebb tech-relikviája lehet!

Mehetnek a bankba az aranytartalékaikért a gazdag gyűjtők, a Christie’s aukciósház várhatóan 2026. január 23-án újból árverésre bocsájtja az Apple valaha volt legfontosabb termékét, az 1976-os alapító okiratának eredeti példányát. A háromoldalas dokumentumot Steve Jobs, Steve Wozniak és Ron Wayne írta alá, és jó eséllyel ez lehet minden idők legdrágább Apple-relikviája.

Steve Jobs és Steve Wozniak nevét mindenki hallotta, de az Apple elfeledett társalapítója sokak számára újdonság lehet

Fotó: AFP/John G. Mabanglo

Az Apple Computer Company alapító okirata szerint a vállalkozás 45%-ban Steve Jobs, 45%-ban Steve Wozniak, és 10%-ban Ron Wayne tulajdonát képezte. Ron Wayne nevét jó eséllyel kevesen hallották, mivel néhány nappal az Apple megalapítása után 800 dollárért eladta a részesedését a másik két társalapítónak. Mai reálértéken a kérdéses összeg 4566 dollárnak, azaz 1,5 millió forintnak felel meg.

A jelenleg 91 éves Wayne azzal magyarázta a gyors távozását, hogy hármójuk közül csak neki volt vagyona, így az Apple csődje esetén neki kellett volna vállalnia az ezzel kapcsolatos anyagi kockázatokat, például a tartozások kifizetését.

Az Apple részvényeinek tíz százaléka manapság olyan 400 milliárd dollárt ér, de persze ki gondolta volna akkoriban, hogy ez lesz Jobs és Wozniak garázscégéből.

Bődületes összeget érhet az Apple alapító okirata

A szakértők úgy tippelik, hogy az Apple alapító okiratát és Ron Wayne kilépési megállapodását tartalmazó iratcsomag 2-4 millió dollárért kelhet el januárban, azaz 687 millió és 1,32 milliárd forint közti összegért szerezheti majd meg egy gazdag gyűjtő a történelmi iratokat.

