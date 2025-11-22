Lehet, hogy végre megfizethetőbb termékekkel készül az Apple?

Jeff Pu piacelemző friss befektetői jelentése szerint az Apple megfizethetőbb termékek triójának a piacra dobásával indítja majd a jövő évet, tudomása szerint mindhárom elérhetővé válhat a tavasz elejéig. A cég belépőszintű újdonságait az iPhone 17e mobil, a régóta legolcsóbb MacBook laptop, továbbá az alap iPad hardveresen frissített változata adhatják.

A diákok és az alapszintű laptopra vágyók kedvence lehet az érdemben 1000 dollár alatti Apple MacBook

Fotó: Persnickety Prints / Unsplash

A három közül a messze legnagyobb érdeklődést a jóval 1000 dollár alatti MacBook válthatja majd ki. A diákoknak és alapszintű laptopra vágyóknak szánt termék óriási érdekességét elméletileg az adja majd, hogy az iPhone 16 Pro mobilokban látott Apple A18 Pro processzor dolgozhat benne, részben ez tette lehetővé az árának lecsökkentését.

A pletykák szerint 13,6 hüvelykesnél kisebb kijelzőt kaphat, és a konzervatív ezüst mellett fiatalos kék, rózsaszín és sárga színekben is elérhetővé válhat.

Az Apple olcsóbb mobilja és tablete is slágertermékek lehetnek

Az iPhone 17e és a frissített iPad várhatóan nem váltanak majd ki hatalmas szenzációt: a pletykák szerint az előbbi Apple A19 chipet és 18 megapixeles Center Stage előlapi kamerát kaphat, míg a tablet várhatóan csak kisebb hardveres frissítés lesz, erősebb processzorral. A körülöttük lévő felhajtás hiánya ellenére milliószámra fogyhatnak, belépő termékek lévén várhatóan népszerűek lesznek a vevők körében.

