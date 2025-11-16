Már jövőre távozhat az Apple vezérigazgatója

A Financial Times értesülései szerint az Apple felgyorsította a vezérigazgatói utódlás előkészítését, a jelek szerint Tim Cook akár már jövőre távozhat a vállalat éléről. A lap forrásai szerint évek óta napirenden van a Steve Jobs által személyesen a trónra ültetett csúcsvezető nyugdíjba vonulásának az előkészítése, de újabban felgyorsultak az események.

Jony Ive és Tim Cook 2018-ban az Apple iPhone XR piacra dobásának a napján

Fotó: Apple

A beszámoló alapján még nincs döntés 65 éves Tim Cook utódjáról, azonban a legesélyesebb jelölt John Ternus, a hardvermérnöki részleg alelnöke. A források kiemelték, hogy a vezérigazgató leváltásával kapcsolatos sietségnek semmi köze sincs az Apple üzleti teljesítményéhez, a vállalat szokása szerint nyomtatja a pénzt, az idei utolsó negyedévben még rekordot is dönthetnek az iPhone eladásai.

Úgy tűnik, hogy Tim Cook egyszerűen nyugdíjba kíván vonulni.

Folyamatos az Apple felsővezetésének a fiatalítása

A Financial Times kiemelte, hogy jó ideje folyik már az Apple vezetőségének a megújítása, a közelmúltban két kulcspozícióban is változás történt.

Jeff Williams ügyvezető igazgatója távozását még júniusban jelentették be és mostanra ténylegesen elbúcsúzott a cégtől, a feladatainak javát Sabih Khan vette át, de más felsővezetőkhöz is kerültek a kötelességeiből, beleértve Ternust. Emellett a tavalyi év végén Luca Maestri is távozott a pénzügyi vezetői posztról, Kevan Parekh váltotta, bár Maestri maradt az Apple kötelékén belül, átvette a vállalati szolgáltatásos üzletág vezetését.

