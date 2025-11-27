Csúnya áremelkedés közeleg a számítógépeknél – mutatjuk, miért

A HP szerint a memóriaárak elszállása miatt a következő évben jóval drágábbak lehetnek a PC-k, vagy kevesebb memóriával kerülhetnek piacra az új modellek. A DDR5-ös modulok ára csak az elmúlt hetekben kétszeresére nőtt, ami felborította a gyártók terveit, és durva áremeléseket hoz a vevők számára.

Nem érdemes halogatni a Windows 10-es PC lecserélését, brutális áremelések jönnek a számítógépek piacán

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Enrique Lores vezérigazgató a befektetőknek adott tájékoztatásában elmondta, hogy a HP óriási mennyiségű olcsó memóriachipet halmozott fel, így a tavasz végéig előreláthatóan lesz belőlük elég. Viszont májustól kezdve már kénytelen lesz aranyáron vett memóriachipeket használni a termeléshez.

A helyzet miatt kevesebb memóriával kerülhetnek piacra vagy sokkal drágábbak lehetnek a HP számítógépek, de a kettő egyszerre is igaz lehet.

Elkerülhetetlen az áremelés a számítógépek piacán

Lores elmondása szerint fentieken túl a HP olcsóbb beszállítók keresésével és költségcsökkentéssel próbálja kezelni a memóriaválság vevőkre gyakorolt hatásait.

A gyártó vezetője elmondta, hogy a belépőszintű számítógépek vásárlóit érintheti a legérzékenyebben az áremelés, hiszen ezeknél van a legkevesebb mozgástér a chipválság hatásainak a tompítására.

Napokon belül ez már a harmadik gyártói figyelmeztetés, az asztali gamer számítógépeket építő CyberPowerPC december 7-től áremeléseket jelentett be a meglévő termékeire, és a rivális MAINGEAR vezetője is állandó áremelésekre figyelmeztette a vevőket.

A memóriaválság nem is jöhetett volna rosszabb időben, hiszen a Windows 10 támogatásának lélegeztetőgépre kerülése miatt egy éven belül százmillióknak kellene új számítógépet vásárolniuk.

