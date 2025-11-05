Drámai fordulat a chipiparban – ezt önnek is tudnia kell

Egyre pokolibb az áremelkedés a chipek piacán. Tegnap már beszámoltunk arról, hogy drámaian kilőtt a számítógépekben rendszermemóriaként és háttértárként használt memóriachipek ára, ez pedig már a kiskereskedelmi árakon is látszik. Nem tudni, hogy mikor tetőzhet a helyzet, de hosszú éveken át óriási drágaság van kilátásban, nem mostanában mennek majd le az árak.

Az AMD, az Apple, az NVIDIA, továbbá a Qualcomm termékeit is érinti az áremelkedés

Fotó: NVIDIA

Most itt az újabb csapás: a világ legnagyobb chipgyártója bejelentette, hogy 2026-tól kezdve évente 3-5%-kal megemeli majd az 5 nanométer alatti lapkák árát, méghozzá minimum négy éven keresztül. Mindeközben a TSMC mérnököket fog elvonni a régebbi chipgyártási technológiát használó ügyfelek kiszolgálásáról, ami miatt a kevésbé high-tech lapkák gyártása is drágulhat.

Súlyosan érinti az áremelkedés a fogyasztóelektronikát

A TSMC áremelése szinte minden olyan fejlett chip árát meg fogja emelni, amit a különféle márkák mobileszközökben és számítógépekben használnak: drágulni fognak többek közt az AMD, az Apple, az NVIDIA, továbbá a Qualcomm processzorai, a GeForce és a Radeon videókártyák.

A TSMC szerint a drágulásnak több oka van: egyrészt emelkednek az energia-, anyag- és infrastrukturális költségek, másrészt globálisan bővíti a gyártását, harmadrészt pedig a következő generációs chipgyártási technológiák fejlesztése is rendkívüli erőforrásokat vesz igénybe.

A fogyasztók nem tudnak mit tenni azon túl, minthogy igyekeznek minél előbb megvenni a tartósnak mondható elektronikai cikkeket, még mielőtt a mindenféle chipdrágulások miatt túlságosan kilőne az áruk.

