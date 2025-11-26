Hírlevél

Ez a biztonsági kamera az ablakra tapadva figyeli a kertet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nem ázik be, nem jelent gondot az áramellátás és a wifi. Ügyes és olcsó a fura Wyze biztonsági kamera.
Újat mutatott a kültéri biztonsági kamerák piacán a Wyze, a most bejelentett Window Cam kamerája úgy figyeli a ház környékét, hogy közben végig a házban marad. A biztonsági kamera elhelyezése egy ragasztós keret segítségével történik, a lakás belső ablaküvegére rögzíthetik fel a vevők.

A belső ablaküvegre ragasztható fel a kültér figyelésére szánt Wyze Window Cam biztonsági kamera
Fotó: Wyze

Ez a módszer a körülményektől függően nem mindenki számára felel meg, de jó eséllyel éppen elegen vannak olyanok, akiknek a furcsa kamera részlegesen vagy egészében megoldja a kamerázási igényeit. A rögzítési módszernek köszönhetően a terméket bárki üzembe helyezheti, a tápellátása USB kábelen keresztül történik (gyárilag jár hozzá egy három méter körüli), és jó eséllyel a wifire való csatlakoztatása sem jelent majd gondot, lesz bőven jelerősség.

Gyenge fényben is lát a szokatlan biztonsági kamera

Az ablaküveg belsejére való felragasztás miatt a Wyze kénytelen volt eltávolítani az infravörös és LED-es fényeket a termékből, túlságosan tükröződtek az ablaküvegen, azonban a cég szerint az f/1.0 rekeszértékű képalkotójának köszönhetően gyenge fényben is tűrhetően lát a kamera.

Így néz ki belülről a Wyze Window Cam
Fotó: Wyze

Videót Full HD felbontásban rögzít, a felvételek helyi tárolására legfeljebb 512 GB-os microSD-t fogad. A manapság megszokott módon támogatja a kétirányú hangkommunikációt, van mikrofonja és hangszórója, bár a gyártó elismeri, hogy ez a kamera elhelyezése miatt szinte biztosan nem lesz jól használható.

A Wyze Window Camhez két ablakrögzítő tapadókeret jár, így idővel áthelyezhető máshova, bár a régi keret leszedése nem lesz leányálom, a gyártó hajszárítós melegítést és kaparót javasol az ablaküvegről való eltávolításához.

A biztonsági kamera elsőként az Egyesült Államokban vált elérhetővé, a gyártó nettó 12 ezer forintnak megfelelő 35 dollárt kér érte.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

