Egész hónapos akciók? Mutatjuk, mit kell tenni, hogy ne verjék át!

A Black Friday ma már nemcsak az akciókról szól, hanem arról is, hogy miként vásárolunk. Egyre több kereskedő egész hónapos kampányokra vált, miközben mások épp a túlfogyasztás ellen emelik fel a hangjukat.

Egész hónapos Black Friday? Így vásároljunk tudatosan az akciók forgatagában

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

A vásárlási láz azonban sok buktatót rejt: hamis kedvezmények, impulzív döntések és felesleges költekezés formájában. Érdemes tudatosan felkészülni, listával vásárolni, és csak olyan terméket beszerezni, amire valóban szükségünk van – így lehet az akciókból valódi előnyt kovácsolni.

Egész hónapos akciók, egyre hosszabb „fekete péntek”

Míg eredetileg csak egy napig tartott, ma már a Black Friday gyakorlatilag egész novemberre elnyúlt. Sok kereskedő már a hónap elején megkezdi az akciókat, sőt, vannak, akik egész hónapos kampányokat futtatnak – ez pedig elmoshatja a határt az igazi kedvezmények és a marketingfogások között.

Alig pár kereskedő tartja az egy napos fekete pénteket, bár az egyik legnagyobb online áruház, az eMAG például nem tolta ki az akcióit a teljes hónapra, így november 14-én, pénteken tartja tizenkettedik Black Friday eseményét, amelyet az év legnagyobb kedvezménydömpingjének ígér. A vásárlási láz mértékét az is jelzi, hogy a vállalat szerint idén a magyar vásárlók átlagosan több mint 130 ezer forintot terveznek költeni, leginkább háztartási gépekre, divatcikkekre, kozmetikumokra és elektronikai eszközökre. A vásárlók pedig nem csak a saját pénzüket költik ilyenkor, mert részletfizetést is igénybevehetnek a komolyabb akciók keretében. Éppen ezért negyon nem mindegy, mire költjük el akár hónapokra előre a pénzünket.

Amire figyelnünk kell a vásárlások során

A nagy leárazások időszakában könnyű elcsábulni, de a legjobb védekezés a tudatos felkészülés.

Néhány alapvető tanács, hogy ne váljunk az impulzusvásárlás áldozatává:

Készüljünk előre listával – írjuk össze, mire van valóban szükségünk, és csak azt vegyük meg, amit eredetileg is terveztünk.

– írjuk össze, mire van valóban szükségünk, és csak azt vegyük meg, amit eredetileg is terveztünk. Ellenőrizzük az árakat – több webáruház is mesterségesen emeli meg az árakat a kedvezmények előtt, így a „-50%” gyakran nem valós.

– több webáruház is mesterségesen emeli meg az árakat a kedvezmények előtt, így a „-50%” gyakran nem valós. Figyeljünk a szállítási költségekre – a „ingyenes házhozszállítás” sokszor csak feltételekkel él.

– a „ingyenes házhozszállítás” sokszor csak feltételekkel él. Ne vásároljunk csak a kedvezmény miatt – egy olcsón megvett, de felesleges termék még mindig kidobott pénz.

– egy olcsón megvett, de felesleges termék még mindig kidobott pénz. Tartsuk szem előtt a környezetet – ha tehetjük, válasszunk újrahasznosítható, tartós termékeket, vagy vásároljunk használtan.

Van, aki egyenesen Anti Black Friday-t tart

A fogyasztói túlhajszoltságra válaszul a Jófogás például idén „zöld kampánnyal” reagál. Az apróhirdetési platform szerint a Black Friday sokszor impulzív és felesleges költésre ösztönöz, ami nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is megterheli.