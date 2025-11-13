Egész hónapos akciók? Mutatjuk, mit kell tenni, hogy ne verjék át!

A Black Friday ma már nemcsak az akciókról szól, hanem arról is, hogy miként vásárolunk. Egyre több kereskedő egész hónapos kampányokra vált, miközben mások épp a túlfogyasztás ellen emelik fel a hangjukat.
A vásárlási láz azonban sok buktatót rejt: hamis kedvezmények, impulzív döntések és felesleges költekezés formájában. Érdemes tudatosan felkészülni, listával vásárolni, és csak olyan terméket beszerezni, amire valóban szükségünk van – így lehet az akciókból valódi előnyt kovácsolni.
Egész hónapos akciók, egyre hosszabb „fekete péntek”
Míg eredetileg csak egy napig tartott, ma már a Black Friday gyakorlatilag egész novemberre elnyúlt. Sok kereskedő már a hónap elején megkezdi az akciókat, sőt, vannak, akik egész hónapos kampányokat futtatnak – ez pedig elmoshatja a határt az igazi kedvezmények és a marketingfogások között.
Alig pár kereskedő tartja az egy napos fekete pénteket, bár az egyik legnagyobb online áruház, az eMAG például nem tolta ki az akcióit a teljes hónapra, így november 14-én, pénteken tartja tizenkettedik Black Friday eseményét, amelyet az év legnagyobb kedvezménydömpingjének ígér. A vásárlási láz mértékét az is jelzi, hogy a vállalat szerint idén a magyar vásárlók átlagosan több mint 130 ezer forintot terveznek költeni, leginkább háztartási gépekre, divatcikkekre, kozmetikumokra és elektronikai eszközökre. A vásárlók pedig nem csak a saját pénzüket költik ilyenkor, mert részletfizetést is igénybevehetnek a komolyabb akciók keretében. Éppen ezért negyon nem mindegy, mire költjük el akár hónapokra előre a pénzünket.
Amire figyelnünk kell a vásárlások során
A nagy leárazások időszakában könnyű elcsábulni, de a legjobb védekezés a tudatos felkészülés.
Néhány alapvető tanács, hogy ne váljunk az impulzusvásárlás áldozatává:
- Készüljünk előre listával – írjuk össze, mire van valóban szükségünk, és csak azt vegyük meg, amit eredetileg is terveztünk.
- Ellenőrizzük az árakat – több webáruház is mesterségesen emeli meg az árakat a kedvezmények előtt, így a „-50%” gyakran nem valós.
- Figyeljünk a szállítási költségekre – a „ingyenes házhozszállítás” sokszor csak feltételekkel él.
- Ne vásároljunk csak a kedvezmény miatt – egy olcsón megvett, de felesleges termék még mindig kidobott pénz.
- Tartsuk szem előtt a környezetet – ha tehetjük, válasszunk újrahasznosítható, tartós termékeket, vagy vásároljunk használtan.
Van, aki egyenesen Anti Black Friday-t tart
A fogyasztói túlhajszoltságra válaszul a Jófogás például idén „zöld kampánnyal” reagál. Az apróhirdetési platform szerint a Black Friday sokszor impulzív és felesleges költésre ösztönöz, ami nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is megterheli.
A platform a körforgásos gazdaság elveit támogatja: a már nem használt, de jó állapotú termékek új gazdát találhatnak, csökkentve a hulladéktermelést. A vállalat szerint ez az „anti Black Friday” szemlélet a tudatos vásárlás és a fenntarthatóság irányába terelheti a fogyasztókat.
Egynapos roham helyett tudatos hónap
A Black Friday mára nemcsak a vásárlás, hanem a választás ünnepe is lett. Dönthetünk úgy, hogy kihasználjuk a kedvezményeket – de dönthetünk úgy is, hogy csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van.
A novemberi vásárlási időszak így akár egy „zöld hónappá” is válhat, ha figyelünk arra, hogyan költünk, milyen termékeket választunk, és mit adunk tovább másoknak. A legfontosabb szabály pedig talán ez: a legjobb vásárlás az, amit nem bánunk meg másnap.
