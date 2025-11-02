Közeledik a Black Friday: így vásároljunk okosan, ha nem akarunk ráfizetni

Ahogy közeledik november vége, a hirdetések egyre hangosabbak, a “csak ma”, “utolsó darabok” és “ellenállhatatlan ajánlatok” feliratok pedig minden eszközünk képernyőjén felvillannak. A Black Friday valójában a kereskedelem egyik legerősebb pszichológiai fegyvere: egyszerre hajt minket az időnyomás, a korlátozott készlet ígérete és az akció mértéke. De vajon valóban jól járunk, ha rábízzuk magunkat a megérzéseinkre?

Ne csak gyorsan vásároljunk – gondolkozzunk is közben. Mert az igazi Black Friday akció az, amit nem kell megbánnunk.

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

Túl sok a csábítás ahhoz, hogy előkészület nélkül induljunk vásárolni. Éppen ezért fontos, hogy ne hagyjuk magunkat sodródni: ha előre átgondoljuk, mire van szükségünk, mit szeretnénk és mennyit szánunk rá, máris lépéselőnyben vagyunk.

Így vásároljunk okosan Black Friday idején

A legjobb védekezés a felesleges költekezés ellen az, ha stratégiát építünk. Ehhez néhány egyszerű, de hatékony tipp is elég lehet:

Készítsünk kívánságlistát még az akciók kezdete előtt. Írjuk le pontosan, milyen termékeket keresünk, és tartsuk magunkat ehhez – így nem sodródunk bele impulzusvásárlásba, és nem veszünk meg “csak úgy” valamit, amit aznap pillanatnyilag jó ötletnek gondolunk.

még az akciók kezdete előtt. Írjuk le pontosan, milyen termékeket keresünk, és tartsuk magunkat ehhez – így nem sodródunk bele impulzusvásárlásba, és nem veszünk meg “csak úgy” valamit, amit aznap pillanatnyilag jó ötletnek gondolunk. Használjunk árösszehasonlító oldalakat , mielőtt vásárolunk. Egy termék „akciós” ára gyakran csak látszólag kedvező – előfordul, hogy néhány nappal korábban mesterségesen feljebb srófolták az árat, hogy nagyobbnak tűnjön a kedvezmény.

, mielőtt vásárolunk. Egy termék „akciós” ára gyakran csak látszólag kedvező – előfordul, hogy néhány nappal korábban mesterségesen feljebb srófolták az árat, hogy nagyobbnak tűnjön a kedvezmény. Kerüljük az ismeretlen webshopokat , különösen, ha gyanúsan alacsony árakat kínálnak. Érdemes csak olyan helyről rendelni, ahol van ügyfélszolgálat, utánvétes lehetőség vagy hiteles vásárlói értékelés.

, különösen, ha gyanúsan alacsony árakat kínálnak. Érdemes csak olyan helyről rendelni, ahol van ügyfélszolgálat, utánvétes lehetőség vagy hiteles vásárlói értékelés. Állítsunk be költségkeretet , és tartsuk is magunkat hozzá. Sokszor nem az egy termék ára jelent problémát, hanem az, hogy több kicsinek tűnő vásárlás összeadódik – és mire észbe kapunk, már túl is léptük a havi keretünket.

, és tartsuk is magunkat hozzá. Sokszor nem az egy termék ára jelent problémát, hanem az, hogy több kicsinek tűnő vásárlás összeadódik – és mire észbe kapunk, már túl is léptük a havi keretünket. Ne dőljünk be a „most vagy soha” szlogennek. Sok terméknél valójában nem a Black Friday a legjobb ár, hanem a karácsony utáni leárazások vagy az év eleji készletkisöprés. Ne hagyjuk, hogy az időnyomás irányítson bennünket.

Csalik, amelyekre érdemes odafigyelni

A kereskedők jól tudják, hogyan reagálunk a sürgetésre, az ingyenes szállításra vagy a látványos akciókra. A “korlátozott darabszám”, a “már csak 2 db elérhető” vagy az “XY vásárló most nézi ezt a terméket” típusú trükkök nem mindig valós információkon alapulnak – gyakran csak pszichológiai nyomásgyakorlásra szolgálnak.