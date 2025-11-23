Ilyet még biztosan nem látott! – egy bűvész elfelejtette a tenyere jelszavát

Különös kalamajkába keveredett egy molekuláris biológiából éppen doktoráló bűvész, elveszítette az irányítást a testébe ültetett technológia felett. Zi Teng Wang évekkel ezelőtt egy aprócska, újraprogramozható RFID chipet ültetett az egyik tenyerébe, többek közt a telefonok NFC funkciójával is ki lehet olvasni a rizsszem méretű lapkába mentett szöveget.

Ez történik, ha nem használnak jelszókezelőt a nagy bűvészek

Fotó: Vinícius Vieira / Pexels

Eredetileg az volt az ötlete, hogy bűvészmutatványként hasznosítja a bal tenyerébe ültetett chipet, ám akkoriban az emberek jókora része még kikapcsolta a mobiljában az NFC funkciót, plusz nehéz volt olyan szituációkat generálni, mikor oda tudta érinteni a tenyerét mások mobiljához.

A mutatvány felsülését követően a chip újrahasznosítása mellett döntött: először egy BitCoin pénztárca kódját tárolta a chipben, utána pedig egy Imgur szolgáltatásba feltöltött mémfotó linkjét programozta bele.

404-es hibát dobott a bűvész tenyere

Wang egy idő után rájött, hogy törölték a chipjében lévő mémfotót az Imgur szolgáltatásból, így 404-es hibaüzenet jelent meg a chipjének leolvasása után. Emiatt újra akarta programozni azt, mire rájött, hogy elfelejtette a jelszavát, anélkül viszont nem lehet módosítani a chipben tárolt adatot.

A bűvész erre segítséget próbált kérni a számítástechnikát komolyan űző ismerőseitől, de állításuk szerint olyan buta a chipje, hogy meghackelni sem lehet, maximum az összes lehetséges jelszó végigzongorázása jöhet szóba.

Ennek megfelelően vagy előkotorja az emlékezetéből a jelszót, vagy örökre 404-es hibaüzenetet dob majd a tenyere, hacsak nem műtteti ki magából a chipet.

Wang jobb híján beletörődött a helyzetbe, de megfogalmazása szerint „cyberpunk disztópiában” él azzal, hogy elveszíttette a testébe ültetett technológia feletti irányítást.

Az egyetlen jó hír, hogy az Imgur váratlanul helyreállította a mém képet, így legalább újból működik a chipjébe beleprogramozott link.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!