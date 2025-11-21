Pánikhangulat van, bármikor kipukkanhat a chatbot buborék

Csütörtökön minden idők egyik legabszurdabb pénzügyi beszámolóját tárta a világ elé az NVIDIA. A többség által a GeForce videókártyákról ismert vállalat a mesterséges intelligenciás adatközpontok elsődleges technológiai beszállítója, a chatbotok és egyéb gépi tanulásos modellek java a hardvereinek használatával van betanítva és működtetve. Ennek köszönhetően évek óta elmeháborodott profitot generál azzal, hogy minden képzeletet felülmúló profittal értékesíti a termékeit az MI adatközpontokat építő cégeknek.

Az NVIDIA-t vezető Jensen Huang az utolsó fityinget is kíméletlenül kiveri a chatbotos iparból

Fotó: Stanford Graduate School of Business / YouTube

Az NVIDIA szerint az elmúlt negyedévben tetőfokára hágott a mesterséges intelligenciás őrület, így három hónap leforgása 57 milliárd dollár bevételt és 32 milliárd dollár profitot generált.

Az utóbbi alatt olyan 10 666 milliárd forintot kell érteni, bár a többség számára ez jó eséllyel nem segít az összeg emberi ésszel való felfogásában.

Éves összehasonlításban az eladásait 62%-kal, a profitját pedig 65%-kal növelte az NVIDIA.

Pánikhangulat van, durranhat a chatbot lufi

A hisztérikus profit láttán először 4%-kal emelkedett az NVIDIA árfolyama, ám ez követően csökkenni kezdett, ráadásul szimbolikus mértékben magával rántotta több másik techcég – többek közt a Google és a Microsoft – értékpapírjait is.

A furcsa piaci reakció mögött elsősorban az áll, hogy az NVIDIA pénzügyi teljesítménye kijózanító pofonként hatott a befektetőkre.

Az NVIDIA jelen pillanatban a világ összes pénzét megkeresi, azonban a zsebét tömő kuncsaftok pont ellenkező cipőben járnak. Az MI futtatására szánt infrastruktúrát építő felek befektetői pénzből túlságosan sokat költenek, miközben láthatáron sincs, hogy mikor lesznek képesek nyereséggel működni, visszatermelni a befektetés költségét.

Ez az állapot nem szokatlan a techiparban, de nagyságrendileg ijesztő méreteket öltött az MI-cégek és az őket kiszolgálni próbáló adatközpontos cégek pénzköltése.

Ami itt történik, az gazdasági nonszensz, aminek csúnya vége lesz a chatbotos buborék kipukkanásakor.

