Chatbot válaszol majd az angol segélyhívószámon

A Staffordshire-i rendőrség mesterséges intelligenciás ügynökök tesztelésébe kezd a nem sürgősségi ügyekre fenntartott 101-es segélyhívó vonalon. Az elsődleges célt a hosszú várakozási idők csökkentése jelenti, a rendszer egyszerű információkéréseket kezelne az angol nagyvárosban, hogy tehermentesítse az emberi operátorokat.

A 101-es segélyhívó számot a nem sürgős ügyek bejelentésére tartják fenn az angol rendőrségek

Fotó: Sarah B / Unsplash

Becky Riggs megbízott rendőrfőnök elmondta, hogy az MI-alapú Agentforce technológia nyilvános tesztelésének megkezdését a jövő év elején tervezik. A rendszer képes felismerni bizonyos kulcsszavakat, és ha veszély vagy sürgős helyzet merül fel, akkor azonnal emberi kezelőhöz irányítja a hívást.

Globális trend a chatbotok használata a segélyhívó vonalakon

A rendőrség szerint az MI-alapú rendszer kizárólag a nem sürgősségi vonalon lesz használatban, és szeretnék megoldani, hogy képes legyen magától más szervekhez átirányítani azokat, akik nem a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyben telefonáltak.

Az angol nagyváros kezdeményezése nem egyedülálló, az Egyesült Királyságban már harmadikként fog MI-alapú technológiával kísérletezni a segélyhívón vonalon. Az USA-ban szintén hódít a chatbotos technológia, vannak olyan megyék, amelyek már élesben használják a 911-es segélyhívón a mesterséges intelligenciás ügynököket a bejövő hívások előszűréséhez, továbbá egyes bejelentések gépesített felvételéhez.

