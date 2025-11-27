Az öngyilkos tinire hárítja a felelősséget a ChatGPT

Újabb fejlemény történt a 16 évesen öngyilkosságot elkövetett Adam Raine ügyében. Az amerikai fiatal a ChatGPT-vel való több hónapnyi csevegést követően idén tavasszal vetett véget az életének, a szülei pedig beperelték a chatbotot fejlesztő OpenAI-t, miután egy idő után a termék nem csak helyeselt az öngyilkos gondolataira, de öngyilkossági módot is ajánlott, még a búcsúlevelet is megírta volna helyette.

Leálltak a ChatGPT vészfékei az Adam Raine-nel való hosszú chatelés során

Fotó: Adam Raine családja

A per kapcsán utoljára pár hete érkezett fejlemény, akkor az OpenAI-t védő ügyvédek az Adam temetésén részt vettek listáját követelték, a család ügyvédje szerint alantas célból.

Most a cég ügyvédei végre előálltak a védekezésük fő érvével: az öngyilkos tini a ChatGPT használati feltételeit megsértve beszélgetett a chatbottal. A védők szerint nem rendeltetésszerű és előre megjósolható módon használta a szolgáltatást, már ha egyáltalán szülői engedéllyel chatelt azzal.

Az ügyvédek szerint a ChatGPT tiltja a felhasználási feltételeiben, hogy öngyilkosságról és önbántalmazásról csevegjenek vele.

Segítségkérést javasolt a ChatGPT a fiatalnak

Az OpenAI ügyvédei szerint Adam rendkívül hosszú chatelései során a ChatGPT száznál is több alkalommal javasolta a fiatalnak, hogy kérjen segítséget a gondolatai miatt. A teljes csevegést végigolvasva az a véleményük, hogy egyértelműen nem az OpenAI chatbotja felel a tragikus halálesetért, továbbá nem látják bizonyítottnak a család érvét, miszerint az ügyfelük termékdizájnnal kapcsolatos szándékos döntései szerepet játszottak volna Adam Rayne öngyilkosságában.

Az ügyhöz kapcsolódó érdekesség, hogy a Character.AI kitiltotta a chatbot szolgáltatásából a 18 éven aluliakat, miután több per is indult ellene a fiatalok öngyilkosságai miatt.

