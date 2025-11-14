Csoportos chatelési funkciót kap a ChatGPT

A megújult GPT-5.1 nyelvi modell bevezetésével párhuzamosan az OpenAI egy mindent megváltoztató funkciót is bejelentett, megkezdte a csoportos csevegés tesztelését a ChatGPT-ben. Ez az első alkalom, hogy a cég mesterséges intelligenciája több felhasználóval egyszerre folytathat párbeszédet, ami fundamentális változás a chatbot megszokott működéséhez képest.

Munkára és szórakozásra is jól jöhet majd a ChatGPT csoportos csevegése

Fotó: LinkedIn Sales Solutions / Unsplash

A csoportos beszélgetések a frissen bevezetett GPT-5.1 modellre épülnek, és a chatbot csak akkor szól hozzá az emberek között folyó társalgáshoz, ha ezt jónak látja a chatelés alapján, vagy ha specifikusan megszólítja valaki.

Ennek köszönhetően egyrészt nem fog kéretlenül és zavaróan sokat beszélni, másrészt pedig nem pazarolja a szerveroldali erőforrásokat.

Az utóbbi az olyan üzleti felhasználóknak is fontos, akik kvóta alapján fizetnek a chatbot használatáért.

Nem butul le a csoportos csevegéskor a ChatGPT

Az OpenAI bejelentése szerint a ChatGPT minden megszokott funkciója elérhető a csoportos csevegésekben, így például a képgenerálást is használhatják a csevegés résztvevői.

A paradigmaváltást jelentő csoportos chatelési képességet első körben Dél-Koreában, Japánban, Tajvanon és Új-Zélandon aktiválta az OpenAI, de a jövőben természetesen további országokban is elérhetővé kívánja tenni.

