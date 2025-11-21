Máris mindenki megkapja a ChatGPT óriási fejlesztését

Egy héttel ezelőtt az OpenAI paradigmaváltó fejlesztést jelentett be a ChatGPT-ben, első körben négy országban megkezdte a csoportos csevegési funkció tesztelését. A jelek szerint elsöprő siker lehetett a Dél-Koreában, Japánban, Tajvanon, továbbá Új-Zélandon indított teszt, egy hét után a vállalat máris bejelentette a funkció globális elérhetővé tételét.

Már nemcsak szólóban, de csoportosan is lehet csevegni a ChatGPT-vel

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az OpenAI szerint a csoportos chatelés nemzetközi aktiválása már megkezdődött, azonban nem világos, hogy mikor válik ténylegesen mindenki számára elérhetővé. Viszont a cég nem szokta sokáig húzni az időt, az efféle bejelentések megtétele után általában pár napon belül már mindenki elérheti az újdonságait, és ez jó eséllyel most is így lesz.

Bárki használhatja a ChatGPT csoportos csevegését

A csoportos csevegés az ingyenes és a fizetős felhasználók számára is elérhető, legfeljebb húsz fő vehet részt bennük. A chatbot válaszait a GPT-5.1 modell generálja, az automata rendszer maga választja ki, hogy mikor szól hozzá a beszélgetésekhez, továbbá a nyelvi modell gyors vagy mélyebben gondolkodó variánsával készíti-e a választ. A konkrét megszólításával bármikor kérhető rá, hogy járuljon hozzá az eszmecseréhez.

