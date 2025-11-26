Radikális aktivista támadhat a ChatGPT fejlesztőire

Az elmúlt évek MI-ellenes hangulata elsősorban az online térben nyilvánult meg, de lassan eljuthatunk odáig, hogy a mesterséges intelligenciás cégek vezetői és dolgozói akár az életüket is félthetik majd. Az OpenAI kiszivárgott belső értesítése alapján a ChatGPT fejlesztője kénytelen volt lezárni a San Franciscóban lévő irodáit, miután hitelesnek vélt információkat kapott arról, hogy az MI teljes betiltását követelő StopAI mozgalom egyik aktivistája fizikai erőszakot fontolgathat a dolgozói ellen.

Még a StopAI egyik aktivistája is megijedt, hogy a társalapító képes lehet fegyverrel rátámadni a ChatGPT fejlesztőire

A StopAI nevű csoport az MI-kutatások teljes betiltásáért küzd, és a City Journal szerint az egyik társalapítója, Sam Kirchner lehet az ügy központi alakja. A férfi nemrég kinyilvánította a közösségi médiában, hogy már nem tagja a StopAI mozgalomnak, miután az egyre aggasztóbb viselkedése miatt nem kívánatos személlyé vált.

Önállóan cselekedhet a ChatGPT-t gyűlölő aktivista

A StopAI közölte, hogy mindenféle erőszakos és illegális cselekedettől elhatárolódik. Sam Kirchner viszont az OpenAI-t ért fenyegetés előtt felvetette, hogy ilyenek is elfogadhatóak lehetnek a cél érdekében, egyre törékenyebb és szeszélyesebb viselkedést kezdett tanúsítani. A végén még a StopAI egyik aktivitástáját is megtámadta, mert az nem volt hajlandó hozzáférést adni neki a szervezet pénzéhez.

Az aktivista megijedt, hogy Kirchner akár fegyveres támadást is intézhet az MI-cégek dolgozói ellen.

Kirchner tartózkodási helye napok óta ismeretlen, és nem világos, hogy veszélyes-e másokra.

