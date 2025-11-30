Vége a szép időknek, reklámokat kap a ChatGPT

Minden ingyen használható internetes szolgáltatás kénytelen előbb-utóbb reklámok mutogatásába fogni, hiszen valamiből finanszírozni kell a működést, az extrém mennyiségű befektetői pénzt égető chatbotok esetében pedig különösen súlyos a deficithelyzet. A ChatGPT az elmúlt időszakban megtette az első lépéseket afelé, hogy nekiálljon pénzt termelni az ingyenes felhasználókból, a jövőben többek közt közvetlenül termékeket szeretne értékesíteni számukra a vásárlási tanácsadó módjában.

A ChatGPT androidos mobilappjának a kódjából kerültek elő az első utalások a reklámokra

Fotó: Matheus Bertelli / Pexels

Ez persze nem lesz elég, teljességgel elkerülhetetlen, hogy a ChatGPT reklámokat kezdjen mutogatni a használata során. Most a szolgáltatás androidos appjának legújabb béta változatából konkrét bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján az interneten megszokott reklámtípusok egész hadát fogja bevezetni az OpenAI, méghozzá jó eséllyel inkább előbb, mint utóbb.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Elsőként kereséskor mutathat reklámokat a ChatGPT

A jelek szerint első körben internetes keresések végrehajtásakor lesznek majd reklámok a ChatGPT-ben, ami racionálisan hangzik, hiszen ezek esetén a legkönnyebb célzott hirdetéseket megjeleníteni. A célzásnál tartva alaposan fellelkesülhetnek a ChatGPT reklámtáblaként való használatától a hirdetők, hiszen az átlagos felhasználóiról döbbenetes mennyiségű személyes és bensőséges adat állhat a rendelkezésre.

A Google és a Facebook csak a kezdet lehetett, a chatbotok még ezeknél is hatékonyabbnak bizonyulhatnak a személyre szabott hirdetések mutogatásában.

Egyelőre nem világos, hogy az OpenAI mikor indíthatja el a saját reklámkiszolgáló rendszerét, de rendkívüli mértékben sürgeti az idő, a milliárd dollárok égetése miatt semmilyen lehetőséget sem szalaszthat és halaszthat el a minél előbbi bevételszerzésre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!