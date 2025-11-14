Olyan változás jött a ChatGPT-nél, amire senki sem számított

Nem aratott osztatlan sikert a ChatGPT nyáron elérhetővé vált óriási frissítése, a GPT-5 nagy nyelvi modell ugyan okosabb bizonyult az előző változatnál, azonban a Sam Altman és az OpenAI által zengett ódákhoz enyhén szólva sem ért fel. Most hivatalossá vált a ChatGPT következő komolyabb frissítése, a GPT-5.1 nyelvi modell barátságosabb és érthetőbb válaszokat ígér.

Az új modellel valamennyivel megint okosabbá válik a ChatGPT

Fotó: Angelina Sarycheva / Unsplash

Az OpenAI szerint a jelenleg széles körben elérhető elődjéhez hasonlóan a GPT-5.1 modell is kétféle változatban létezik: az instant verzió a gyors válaszadásra lett tervezve, míg a gondolkodó változat mélyebben próbál elmélkedni a jobb válaszok érdekében, miközben állítólag barátságosabb lesz a hangneme és kevesebb zsargonnal traktálja majd a használókat.

A ChatGPT automatikusan fogja eldönteni, hogy a kettő változat közül melyik reagál majd a felhasználó kérdésére vagy utasítására.

Tovább reszelhető lesz a ChatGPT általános stílusa

A legújabb modell bevezetésével az OpenAI további általános válaszadási stílusokat is bevezet a chatbotban. A felhasználók eddig az alapértelmezett, a barátságos, továbbá a hatékony stílusok között választhattak, ezek mellé most bejönnek a profi, az őszinte, továbbá a pozitív értelemben furcsa stílusok is.

Az utóbbi kettőt a magáncélú felhasználóknak szánja a vállalat, akik részben a Google kereső helyettesítésére használják a chatbotját.

Az OpenAI szerint az új GPT-5.1 modell a következő napokban és hetekben hullámokban minden felhasználónál leváltja majd az aktuális GPT-5 modellt. Első körben a fizetős felhasználók számára kezdett elérhetővé válni, utána az ingyenes fiókkal rendelkezők kapják meg, végül pedig a ChatGPT webes programozási felületein keresztül leadott kéréseket is ez fogja kiszolgálni.

