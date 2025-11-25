Vásárlási tanácsadó módot kapott a ChatGPT

Folytatódik a ChatGPT hétköznapi feladatokra való hasznosabbá tétele, az ünnepi vásárlási szezon kezdetére az OpenAI elérhetővé tette benne a vásárlási kutatás funkciót. Ez elméletben bármilyen vásárlási kérdésre automatikusan aktiválódik, így például ha valaki rákeres a „legjobb tévé világos szobába” szövegre, akkor megjelenik egy új gomb, amivel elindítható az interaktív termékfelkutatási élmény.
A felhasználók több kérdésen keresztül finomíthatják a keresésüket, a webáruházak szűrőihez hasonlóan például ár, funkciók és felhasználási mód alapján. A ChatGPT által listázott termékek jelenleg csak mások által üzemeltetett webshopokból vásárolhatóak meg, de az OpenAI szeretné, ha idővel rögtön a chatboton keresztül megoldható volna a teljes vásárlási és fizetési folyamat.
Túlságosan nem szabad bízni a ChatGPT asszisztenciájában
A különböző termékek iránt kutatóknak persze észben kell tartaniuk, hogy bármikor és bárhogyan hibázhat a ChatGPT, így például a termékek árazása és funkciói tekintetében is tévedhet, plusz nem csak azok a holmik léteznek, amelyeket sikerült előkaparnia az internetről.
Ennek megfelelően tényleg csak gyors előkutatásra érdemes használni, segítséget és kiindulópontot jelenthet a vásárláshoz, de a tesztek és a vélemények olvasgatását, a klasszikus netes kutatást nem tudja teljesen kiváltani.
A ChatGPT új vásárlási tanácsadó módja az ingyenes és a fizetős felhasználók számára is elérhető, az ünnepi szezonban pedig korlátlan a használata, ami alapján a későbbiekben lesz valamiféle napi használati limitje.
