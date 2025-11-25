Vásárlási tanácsadó módot kapott a ChatGPT

Folytatódik a ChatGPT hétköznapi feladatokra való hasznosabbá tétele, az ünnepi vásárlási szezon kezdetére az OpenAI elérhetővé tette benne a vásárlási kutatás funkciót. Ez elméletben bármilyen vásárlási kérdésre automatikusan aktiválódik, így például ha valaki rákeres a „legjobb tévé világos szobába” szövegre, akkor megjelenik egy új gomb, amivel elindítható az interaktív termékfelkutatási élmény.

Egyre jönnek a vásárlási funkciók a ChatGPT-be, ezekből szeretne minél előbb bevételre szert tenni az OpenAI

Fotó: Antoni Shkraba Studio / Pexels

A felhasználók több kérdésen keresztül finomíthatják a keresésüket, a webáruházak szűrőihez hasonlóan például ár, funkciók és felhasználási mód alapján. A ChatGPT által listázott termékek jelenleg csak mások által üzemeltetett webshopokból vásárolhatóak meg, de az OpenAI szeretné, ha idővel rögtön a chatboton keresztül megoldható volna a teljes vásárlási és fizetési folyamat.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.



It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

Túlságosan nem szabad bízni a ChatGPT asszisztenciájában

A különböző termékek iránt kutatóknak persze észben kell tartaniuk, hogy bármikor és bárhogyan hibázhat a ChatGPT, így például a termékek árazása és funkciói tekintetében is tévedhet, plusz nem csak azok a holmik léteznek, amelyeket sikerült előkaparnia az internetről.

Ennek megfelelően tényleg csak gyors előkutatásra érdemes használni, segítséget és kiindulópontot jelenthet a vásárláshoz, de a tesztek és a vélemények olvasgatását, a klasszikus netes kutatást nem tudja teljesen kiváltani.

A ChatGPT új vásárlási tanácsadó módja az ingyenes és a fizetős felhasználók számára is elérhető, az ünnepi szezonban pedig korlátlan a használata, ami alapján a későbbiekben lesz valamiféle napi használati limitje.

