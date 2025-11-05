A rajongók dühöngenek – idén is botrányos a Coca-Cola karácsonyi tévéreklámja

Óriási felháborodást keltett tavaly ilyenkor a Coca-Cola, a vállalat kísérleti jelleggel generatív mesterséges intelligenciával készítette el a karácsonyi tévéreklámját. A hamis képi világú, minimum erőfeszítéses hirdetés tömegek tyúkszemére taposott rá, hiszen a márka karácsonyi reklámjai popkulturális jelenségek, több generáció nőtt fel ezeket nézve a karácsonyi tévézés során.

Idén is generatív mesterséges intelligenciával készítette a karácsonyi reklámját Coca-Cola

Fotó: Coca-Cola

A Coca-Cola globális marketingigazgatóját látszólag egyáltalán nem zavarják a negatív visszajelzések, azóta készültek további hirdetések a technológiával, és a most bemutatott, 2025-ös karácsonyi reklám is ilyen lett. A vállalat a Silverside és a Secret Level stúdiókkal dolgozott együtt, állítólag száz fő vett részt a hirdetés elkészítésében, és több mint 70 ezer MI-vel generált videóklipből lett összeválogatva és összevágva a végleges verziója.

Nem fejlődött tavaly óta a Coca-Cola technológiája

Érdekes módon az újabb videógeneráló eszközök elérhetővé válása ellenére úgy tűnik, hogy a Coca-Cola idei karácsonyi reklámját ugyanazzal az MI-alapú videógenerátorral készíthették, mint a tavalyit. Vélhetően ez az oka annak, hogy idén nem igazán szerepelnek benne élethűnek szánt és közelről mutatott emberek, csak cuki állatokkal tömték tele a hirdetést, azokat könnyebben képes illusztrálni a technológia.

Manolo Arroyo marketingigazgató a The Wall Street Journalnek nyilatkozva elmondta, hogy régen nagyon hosszú és drága procedúra volt az ikonikus reklámok elkészítése, lényegében egy évvel az első leadásuk előtt megkezdődött rajtuk a munka. Ezzel szemben az idei reklámot elejétől a végéig egy hónap volt elkészíteni, az MI-alapú videógenerálás masszívan gyorsabbá és olcsóbb tette az előállítási folyamatot.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!