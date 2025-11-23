A novemberi akciók idején sokkal többet vásárolunk, sokkal gyorsabban döntünk, és gyakran azonnali „jó ajánlatokra” kapjuk fel a fejünket. Ezt használják ki az online csalók. A megtévesztő webáruházak, a hamis hirdetések, online csalások és a rosszindulatú linkek száma ilyenkor jelentősen megnő.

Még tartanak a novemberi akciók, de nagyon vigyázzunk az online csalásokra

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

A csalók egyik legfőbb eszköze a sürgetés: azt sugallják, hogy „csak ma”, „már csak 3 darab maradt”, „extra 70% kedvezmény”, hátha így előbb kattintunk, minthogy ellenőriznénk az oldalt.

Milyen módszerekkel próbálnak átverni?

A leggyakoribb technikák között több olyan módszer is van, amelyet a legtöbb felhasználó már látott, mégis sokan beleesnek a csapdába, mert akciós időszakban jóval nagyobb a kapkodás.

Íme egy felsorolás a legjellemzőbb átverésekről:

Hamis webáruházak : látványra profi oldalak, irreálisan nagy kedvezményekkel és nem létező ügyfélszolgálattal.

: látványra profi oldalak, irreálisan nagy kedvezményekkel és nem létező ügyfélszolgálattal. Kamu hirdetések közösségi médiában : sokszor létező márkák neve alatt futnak, de a link hamis oldalra vezet.

: sokszor létező márkák neve alatt futnak, de a link hamis oldalra vezet. Hamis futáros üzenetek : „nem sikerült kézbesíteni”, „fizesd ki a vámot” típusú SMS-ek és e-mailek.

: „nem sikerült kézbesíteni”, „fizesd ki a vámot” típusú SMS-ek és e-mailek. Hamis fizetési oldalak : a csalók valódi oldalra hasonlító felületet készítenek, ahol a bankkártyaadatainkat próbálják megszerezni.

: a csalók valódi oldalra hasonlító felületet készítenek, ahol a bankkártyaadatainkat próbálják megszerezni. Hamis bónok, kuponok, nyereményjátékok: a „nyertél egy telefon!” típusú oldalak célja a személyes adataink megszerzése.

Ezek a módszerek különösen hatékonyak akkor, amikor mindenki az akciókra vadászik és gyorsan szeretne lecsapni egy jó ajánlatra.

Hogyan védekezzünk az online csalások ellen?

Az online biztonság szerencsére tanulható – néhány egyszerű lépés máris nagyságrendekkel csökkenti a kockázatot.

Ellenőrizzük az áruház nevét és adatait

Valódi webáruház mindig rendelkezik cégadatokkal, ÁSZF-fel, kapcsolatfelvételi lehetőségekkel. Ha ezek hiányoznak vagy gyanúsak, álljunk tovább.

Kerüljük az irreálisan nagy kedvezményeket

Ha egy termék ára túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – akkor valószínűleg nem igaz.

Ne kattintsunk ismeretlen linkre

A futárszolgálatok nem kérnek bankkártyaadatokat SMS-ben. Minden gyanús üzenetet töröljünk.