Még tartanak a novemberi akciók, de nagyon vigyázzunk az online csalásokra!

Novemberben egymást érik az akciók: Black Week, Black Friday, black November. Miközben a kedvezmények valóban csábítóak, soha nem volt ekkora szükség arra, hogy körültekintően vásároljunk, elkerülve az online csalásokat.
A novemberi akciók idején sokkal többet vásárolunk, sokkal gyorsabban döntünk, és gyakran azonnali „jó ajánlatokra” kapjuk fel a fejünket. Ezt használják ki az online csalók. A megtévesztő webáruházak, a hamis hirdetések, online csalások és a rosszindulatú linkek száma ilyenkor jelentősen megnő.

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

A csalók egyik legfőbb eszköze a sürgetés: azt sugallják, hogy „csak ma”, „már csak 3 darab maradt”, „extra 70% kedvezmény”, hátha így előbb kattintunk, minthogy ellenőriznénk az oldalt.

Milyen módszerekkel próbálnak átverni?

A leggyakoribb technikák között több olyan módszer is van, amelyet a legtöbb felhasználó már látott, mégis sokan beleesnek a csapdába, mert akciós időszakban jóval nagyobb a kapkodás.

Íme egy felsorolás a legjellemzőbb átverésekről:

  • Hamis webáruházak: látványra profi oldalak, irreálisan nagy kedvezményekkel és nem létező ügyfélszolgálattal.
  • Kamu hirdetések közösségi médiában: sokszor létező márkák neve alatt futnak, de a link hamis oldalra vezet.
  • Hamis futáros üzenetek: „nem sikerült kézbesíteni”, „fizesd ki a vámot” típusú SMS-ek és e-mailek.
  • Hamis fizetési oldalak: a csalók valódi oldalra hasonlító felületet készítenek, ahol a bankkártyaadatainkat próbálják megszerezni.
  • Hamis bónok, kuponok, nyereményjátékok: a „nyertél egy telefon!” típusú oldalak célja a személyes adataink megszerzése.

Ezek a módszerek különösen hatékonyak akkor, amikor mindenki az akciókra vadászik és gyorsan szeretne lecsapni egy jó ajánlatra.

Hogyan védekezzünk az online csalások ellen?

Az online biztonság szerencsére tanulható – néhány egyszerű lépés máris nagyságrendekkel csökkenti a kockázatot.

Ellenőrizzük az áruház nevét és adatait

Valódi webáruház mindig rendelkezik cégadatokkal, ÁSZF-fel, kapcsolatfelvételi lehetőségekkel. Ha ezek hiányoznak vagy gyanúsak, álljunk tovább.

Kerüljük az irreálisan nagy kedvezményeket

Ha egy termék ára túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – akkor valószínűleg nem igaz.

Ne kattintsunk ismeretlen linkre

A futárszolgálatok nem kérnek bankkártyaadatokat SMS-ben. Minden gyanús üzenetet töröljünk.

Használjunk biztonságos fizetést

A legjobb, ha bankkártya helyett online fizetési szolgáltatót, virtuális kártyát vagy limitált keretű kártyát használunk.

Olvassunk vásárlói visszajelzéseket

Ha egy webshopnak nincsen múltja, nincsenek értelmes véleményei, vagy több helyen is panaszkodnak rá – felejtsük el.

Soha ne engedjük, hogy a sürgetés befolyásoljon

A csalók legnagyobb fegyvere a sürgetés. Ha több időt szánunk a döntésre, máris csökken a rizikó.

Összegzés

A novemberi akciók kiváló lehetőséget jelentenek arra, hogy okosan vásároljunk, de csak akkor, ha közben a józan óvatosságot is megtartjuk. Amíg tart az akciós időszak, figyeljünk még jobban a részletekre: az irreális kedvezményekre, a hamis oldalakra, a gyanús üzenetekre és az „extra gyorsan döntsd el” típusú csalásokra.

A legfontosabb szabály egyszerű: inkább hagyjunk ki egy akciót, mint hogy elveszítsük a pénzünket vagy a személyes adatainkat.

