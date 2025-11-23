Még tartanak a novemberi akciók, de nagyon vigyázzunk az online csalásokra!

A novemberi akciók idején sokkal többet vásárolunk, sokkal gyorsabban döntünk, és gyakran azonnali „jó ajánlatokra” kapjuk fel a fejünket. Ezt használják ki az online csalók. A megtévesztő webáruházak, a hamis hirdetések, online csalások és a rosszindulatú linkek száma ilyenkor jelentősen megnő.
A csalók egyik legfőbb eszköze a sürgetés: azt sugallják, hogy „csak ma”, „már csak 3 darab maradt”, „extra 70% kedvezmény”, hátha így előbb kattintunk, minthogy ellenőriznénk az oldalt.
Milyen módszerekkel próbálnak átverni?
A leggyakoribb technikák között több olyan módszer is van, amelyet a legtöbb felhasználó már látott, mégis sokan beleesnek a csapdába, mert akciós időszakban jóval nagyobb a kapkodás.
Íme egy felsorolás a legjellemzőbb átverésekről:
- Hamis webáruházak: látványra profi oldalak, irreálisan nagy kedvezményekkel és nem létező ügyfélszolgálattal.
- Kamu hirdetések közösségi médiában: sokszor létező márkák neve alatt futnak, de a link hamis oldalra vezet.
- Hamis futáros üzenetek: „nem sikerült kézbesíteni”, „fizesd ki a vámot” típusú SMS-ek és e-mailek.
- Hamis fizetési oldalak: a csalók valódi oldalra hasonlító felületet készítenek, ahol a bankkártyaadatainkat próbálják megszerezni.
- Hamis bónok, kuponok, nyereményjátékok: a „nyertél egy telefon!” típusú oldalak célja a személyes adataink megszerzése.
Ezek a módszerek különösen hatékonyak akkor, amikor mindenki az akciókra vadászik és gyorsan szeretne lecsapni egy jó ajánlatra.
Hogyan védekezzünk az online csalások ellen?
Az online biztonság szerencsére tanulható – néhány egyszerű lépés máris nagyságrendekkel csökkenti a kockázatot.
Ellenőrizzük az áruház nevét és adatait
Valódi webáruház mindig rendelkezik cégadatokkal, ÁSZF-fel, kapcsolatfelvételi lehetőségekkel. Ha ezek hiányoznak vagy gyanúsak, álljunk tovább.
Kerüljük az irreálisan nagy kedvezményeket
Ha egy termék ára túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – akkor valószínűleg nem igaz.
Ne kattintsunk ismeretlen linkre
A futárszolgálatok nem kérnek bankkártyaadatokat SMS-ben. Minden gyanús üzenetet töröljünk.
Használjunk biztonságos fizetést
A legjobb, ha bankkártya helyett online fizetési szolgáltatót, virtuális kártyát vagy limitált keretű kártyát használunk.
Olvassunk vásárlói visszajelzéseket
Ha egy webshopnak nincsen múltja, nincsenek értelmes véleményei, vagy több helyen is panaszkodnak rá – felejtsük el.
Soha ne engedjük, hogy a sürgetés befolyásoljon
A csalók legnagyobb fegyvere a sürgetés. Ha több időt szánunk a döntésre, máris csökken a rizikó.
Összegzés
A novemberi akciók kiváló lehetőséget jelentenek arra, hogy okosan vásároljunk, de csak akkor, ha közben a józan óvatosságot is megtartjuk. Amíg tart az akciós időszak, figyeljünk még jobban a részletekre: az irreális kedvezményekre, a hamis oldalakra, a gyanús üzenetekre és az „extra gyorsan döntsd el” típusú csalásokra.
A legfontosabb szabály egyszerű: inkább hagyjunk ki egy akciót, mint hogy elveszítsük a pénzünket vagy a személyes adatainkat.
