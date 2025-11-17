Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

adathalászat

Félmillió embert vertek át a netes csalók

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rosszabb esetben a pénzüket is ellopták. Pofonegyszerű volt a csalók trükkje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adathalászatcsaláslopás

A Check Point biztonsági cég szakértői szerint több mint félmillió amerikait tévesztettek meg olyan csalók, akik a Google és a Bing keresőmotorokban megjelenített hirdetéseken keresztül hamisított bejelentkezési oldalakra terelték az internetezőket.

Egyetlen figyelmetlen kattintás elég lehet ahhoz, hogy csalók áldozataivá váljunk
Egyetlen figyelmetlen kattintás elég lehet ahhoz, hogy csalók áldozataivá váljunk
Fotó: Anna Tarazevich / Pexels

A szakértők szerint az adathalász weblapokra mutató hirdetésekkel bérszámfejtő rendszerek, hitelszövetkezetek, kereskedő platformok hamisított webhelyeire terelték az áldozatokat. Ezeken az adathalász webhelyeken ellopták a belépéshez használt nevüket és jelszavukat, továbbá adott esetben a kétlépcsős hitelesítési kódjaikat is bekérték.

A csalók olyan háttérrendszereket használtak, amelyek képesek voltak rögtön belépni az átvert áldozatok valódi szolgáltatásokban lévő felhasználói fiókjaiba, majd a legrosszabb esetben kifosztották őket, elutalták a pénzüket a saját számláikra.

Könnyű védekezni a csalók trükkjével szemben

A Check Point szerint manapság mindig több ilyen támadó kampány fut egymással párhuzamosan. A csalástípus 2023 végére alábbhagyott, azonban a támadók új eszközöket fejlesztve 2024 közepén visszatértek, és változó intenzitással azóta is vadásznak a rosszindulatú hirdetéseken keresztül az internetezőkre.

Az áldozattá válás szerencsére könnyen elkerülhető: aki internetes keresőmotoron keresztül próbál elérni egy webhelyet, az vigyázzon rá, hogy a keresési találatként megjelent weboldalt kattintsa le. Nem szabad véletlenül olyan reklámra rákattintani, amely a keresett webhelynek mondja magát.

További kényelmes és legjobb praktika, hogy el kell menteni könyvjelzőként a böngészőbe a gyakran látogatott, esetleg adatbiztonsági vagy pénzügyi okból érzékeny webhelyeket, így egyáltalán nem kell internetes keresőmotort használni a megnyitásukhoz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!