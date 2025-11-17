Félmillió embert vertek át a netes csalók

A Check Point biztonsági cég szakértői szerint több mint félmillió amerikait tévesztettek meg olyan csalók, akik a Google és a Bing keresőmotorokban megjelenített hirdetéseken keresztül hamisított bejelentkezési oldalakra terelték az internetezőket.

Egyetlen figyelmetlen kattintás elég lehet ahhoz, hogy csalók áldozataivá váljunk

Fotó: Anna Tarazevich / Pexels

A szakértők szerint az adathalász weblapokra mutató hirdetésekkel bérszámfejtő rendszerek, hitelszövetkezetek, kereskedő platformok hamisított webhelyeire terelték az áldozatokat. Ezeken az adathalász webhelyeken ellopták a belépéshez használt nevüket és jelszavukat, továbbá adott esetben a kétlépcsős hitelesítési kódjaikat is bekérték.

A csalók olyan háttérrendszereket használtak, amelyek képesek voltak rögtön belépni az átvert áldozatok valódi szolgáltatásokban lévő felhasználói fiókjaiba, majd a legrosszabb esetben kifosztották őket, elutalták a pénzüket a saját számláikra.

Könnyű védekezni a csalók trükkjével szemben

A Check Point szerint manapság mindig több ilyen támadó kampány fut egymással párhuzamosan. A csalástípus 2023 végére alábbhagyott, azonban a támadók új eszközöket fejlesztve 2024 közepén visszatértek, és változó intenzitással azóta is vadásznak a rosszindulatú hirdetéseken keresztül az internetezőkre.

Az áldozattá válás szerencsére könnyen elkerülhető: aki internetes keresőmotoron keresztül próbál elérni egy webhelyet, az vigyázzon rá, hogy a keresési találatként megjelent weboldalt kattintsa le. Nem szabad véletlenül olyan reklámra rákattintani, amely a keresett webhelynek mondja magát.

További kényelmes és legjobb praktika, hogy el kell menteni könyvjelzőként a böngészőbe a gyakran látogatott, esetleg adatbiztonsági vagy pénzügyi okból érzékeny webhelyeket, így egyáltalán nem kell internetes keresőmotort használni a megnyitásukhoz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!