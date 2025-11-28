Hiába közeleg a karácsony, nagyon vigyázzon az ismeretlen csomagokkal!

Sajnos hazánkban is hosszú történetük van az ismeretlen feladóktól érkező csomagoknak, korábban ezek általában utánvétesek voltak, és abban bíztak a csalók, hogy a meglepett címzettek egyszerűen kifizetik a küldeményt a postásnak vagy a futárnak. Az elmúlt időszakban az elkövetők fejlesztettek a csalási módszeren, most már fizetés nélkül átvehető csomagokat is küldenek a címzetteknek, és a dobozon vagy a doboz belsejében lévő QR-kódon keresztül próbálják meglopni őket.

A csomagon lévő vagy a benne található QR-kódon keresztül lopnák a kártyaadatokat a csalók

A csalási módszerre való figyelemfelhívás az év végi vásárlási szezon miatt különösen fontos, hiszen minden évben egyre többen vásárolnak online.

Az emberek gyakran számos csomagot várnak egyszerre, így a postás vagy a futár váratlan megjelenésekor elsőre talán észre sem veszik, hogy ismeretlen feladótól jött a rejtélyes csomag.

A csomagban lévő QR-kódon át lopnák meg a csalók

A rejtélyes csomagokban jellemzően értéktelen kacatok találhatóak, a csalók célját az jelenti, hogy rávegyék a QR-kód beolvasására a címzetteket. A kód egy internetes linket tartalmaz, amely adathalász webhelyet nyit meg a mobil böngészőjében. Ezen a csalók személyes adatokat, webhelyekre való belépési adatokat, továbbá bankkártya-adatokat próbálnak kicsalni az áldozatokból.

A beszámolók alapján leginkább a kártyaadatokra utaznak, például visszaküldési díjra hivatkozva próbálják bekérni a bankkártya adatait, aztán pedig vagy eladják azokat a sötét weben, vagy maguk hajtanak végre illetéktelen vásárlásokat az áldozatok terhére.

A csalók az áldozatok meglepetését és becsületes visszaküldési szándékát használnák ki a meglopásukra.

Ennek megfelelően az ismeretlen küldőtől származó, rejtélyes csomagokat át sem szabad venni, hiába nem kér pénzt a postás vagy a futár. Ha viszont mégis át lesz véve a küldemény, akkor semmiképp sem szabad a rajta vagy benne lévő QR-kódot beolvasni, megnyitni a más formában benne lévő linket.

