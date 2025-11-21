Európába is jöhetnek az ételszállító robotok

A Wolttal rivális Uber Eats még idén megkezdi az autonóm ételszállító robotok használatát az Egyesült Királyságban, konkrétan a Starship Technologies termékét veszi igénybe a feladatra. A program először Leedsben indul, majd Sheffieldre és más brit városokra is kiterjesztheti a vállalkozás.

Még idén szolgálatba állnak a briteknél az Uber Eats ételszállító robotjai

Fotó: Uber Eats

Ami ennél is érdekesebb, hogy az Uber Eats jövőre a kontinentális Európában is szeretné bevezetni a robotos ételszállítást, 2027-ben pedig az Egyesült Államokban bővítené a gépek használatát.

A vásárlók ugyanúgy értékelhetik a robotos kiszállítást a mobilappjában, mint a futárokat, de borravaló adására persze nem noszogatja őket a cég.

A briteknél már nem újdonságok az ételszállító robotok

A Starship robotjai egyes angol városokban már megszokottak: a cégnek több mint 2700 robotja koptatja a járdákat, naponta 100 ezer úttestátkelést hajtanak végre. A vállalat meglátása szerint a mozgásukból kapott információk nagyon kifizetődőnek bizonyultak, az ismert terepeken már nagyon könnyen navigálnak, és gépi tanulásos elven egyre gyorsabban alkalmazkodnak.

Az Uber Eats azt ígéri, hogy az ételkiszállító robotjai bő három kilométerre lévő rendeléseket 30 perc alatt képesek lesznek teljesíteni.

Az ételfutár vállalat a jövőjének szerves részeként tekint a megfelelő rendelések robotos kiszállítására, kilenc amerikai városban már üzemeltet ilyen gépeket, nemrég pedig Tokióban és Oszakában is megkezdte a tesztelésüket. A robotok persze nem fogják teljesen leváltani a klasszikus futárokat, csak valamelyest tehermentesítik őket, közben olcsó kiszállítást kínálva a rendelőknek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!