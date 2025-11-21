Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

ételszállítás

Európába is jöhetnek az ételszállító robotok

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elsőként a briteknél az Uber Eats is bevezeti azokat. Jövőre Európában terjeszkedne az ételszállító robotokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ételszállításrobotételrendelés

A Wolttal rivális Uber Eats még idén megkezdi az autonóm ételszállító robotok használatát az Egyesült Királyságban, konkrétan a Starship Technologies termékét veszi igénybe a feladatra. A program először Leedsben indul, majd Sheffieldre és más brit városokra is kiterjesztheti a vállalkozás.

Még idén szolgálatba állnak a briteknél az Uber Eats ételszállító robotjai
Még idén szolgálatba állnak a briteknél az Uber Eats ételszállító robotjai
Fotó: Uber Eats

Ami ennél is érdekesebb, hogy az Uber Eats jövőre a kontinentális Európában is szeretné bevezetni a robotos ételszállítást, 2027-ben pedig az Egyesült Államokban bővítené a gépek használatát. 

A vásárlók ugyanúgy értékelhetik a robotos kiszállítást a mobilappjában, mint a futárokat, de borravaló adására persze nem noszogatja őket a cég.

A briteknél már nem újdonságok az ételszállító robotok

A Starship robotjai egyes angol városokban már megszokottak: a cégnek több mint 2700 robotja koptatja a járdákat, naponta 100 ezer úttestátkelést hajtanak végre. A vállalat meglátása szerint a mozgásukból kapott információk nagyon kifizetődőnek bizonyultak, az ismert terepeken már nagyon könnyen navigálnak, és gépi tanulásos elven egyre gyorsabban alkalmazkodnak.

Az Uber Eats azt ígéri, hogy az ételkiszállító robotjai bő három kilométerre lévő rendeléseket 30 perc alatt képesek lesznek teljesíteni.

Az ételfutár vállalat a jövőjének szerves részeként tekint a megfelelő rendelések robotos kiszállítására, kilenc amerikai városban már üzemeltet ilyen gépeket, nemrég pedig Tokióban és Oszakában is megkezdte a tesztelésüket. A robotok persze nem fogják teljesen leváltani a klasszikus futárokat, csak valamelyest tehermentesítik őket, közben olcsó kiszállítást kínálva a rendelőknek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!