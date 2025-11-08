Milliárd dollárokat kereshet bűnözésből a Facebook

Rendkívül kínos adatokkal állt elő a Reuters hírügynökség, a jelentése szerint a Meta évente több milliárd dollár bevételhez jut csaló és illegális hirdetésekből, amelyek a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon jelennek meg.

Próbálhat félrenézni a Facebook, mert nem szeretne lemondani a csaló hirdetésekből származó bevételről

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A Meta saját becslései alapján a megtévesztő reklámok 2024-ben a bevételének akár 10%-át is kitehették, ami alatt nagyjából 16 milliárd dollárt kell érteni. A csaló hirdetések többek közt hamis e-kereskedelmi és befektetési ajánlatokat, illegális online kaszinókat, tiltott orvosi termékeket népszerűsítenek.

Napi szinten és globálisan akár 15 milliárd átverős hirdetést is láthatnak a Meta szolgáltatásait használók.

Bűntárs lehet a Facebook a csalásokban

A Reuters birtokába jutott belsős dokumentumok alapján a Meta kutatói szerint a vállalat platformjai az Egyesült Államokban elkövetett, sikeres online csalások egyharmadában voltak érintettek. A jelentés azt is feltárta, hogy a Meta belső folyamatai sokszor akadályozzák a csaló hirdetések visszaszorítását, például a pénzügyi csalásban utazó kisebb hirdetőket legalább nyolcszor kell jelenteni, mire letiltják a fiókjaikat.

Nagyobb költők esetében pedig 500+ bejelentés is szükséges lehet a kitiltáshoz.

A Reuters szerint a Meta vezetői tisztában vannak a probléma súlyával, de attól tartanak, hogy a csaló hirdetők elleni hatékonyabb és keményebb fellépések óriási bevételkiesést okoznának. Egy informálisnak tűnő belső irányelv szerint a menedzsereknek nem szabad olyan intézkedést hozniuk, ami több mint 0,15 százalékkal csökkentheti a cég összbevételét.

A Meta szóvivője elutasította a 10 százalékos becslést, durvának és túlzottan általánosítónak nevezve a számot. Andy Stone hozzátette, hogy az elmúlt 18 hónapban a Meta 58 százalékkal csökkentette a csaló hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói panaszokat, és 2025-ben már több mint 134 millió csaló reklámot távolított el a hirdetési rendszeréből. Ezek jól hangzanak, de kontextus nélkül nem lehet hová tenni a védekezésnek szánt információkat.

