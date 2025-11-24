Álnéven is lehet már írni a facebookos csoportokba

A Facebook már a kezdetek óta előírja a saját név használatát, de most nagy meglepetést keltve ellentmondott saját magának. A közösségi oldal szinte titokban bekapcsolta, hogy a felhasználók „anonim” módon, a nevük és a profiljuk elrejtésével írjanak a csoportokba, így a bejegyzéseik alapján a többi felhasználó elméletileg nem tudja megállapítani a személyazonosságukat.

Nem örülnek a facebookos csoportok üzemeltetői az álneves bejegyzésírásnak

Fotó: Timothy Hales Bennett / Unsplash

A fű alatt aktivált változtatás látszólag nem aratott osztatlan sikert a csoportok moderátorainak körében, hiszen a személyazonosságuk elrejtése esetén egyes felhasználók kevésbé válogatják meg a szavaikat.

A lehetőség ellenére nem érdemes vérszemet kapni, ugyanis az adminisztrátorok és a moderátorok továbbra is látják a csoportba „anoniman” bejegyzéseket írók személyazonosságát.

Letiltani sem lehet a Facebook újítását

A csoportok adminisztrátorainak és moderátorainak beszámolói, továbbá a Facebook súgója alapján úgy tűnik, hogy nem lehet letiltani a név nélküli vagy beceneves bejegyzések írását a csoportokba, maximum előzetes moderátori jóváhagyáshoz köthető a megjelenítésük.

Emiatt egyre több csoport egyszerűen előírja a saját szabályzatában, hogy továbbra is kötelező a saját névvel való posztírás, az anonim és álneves bejegyzések jóváhagyásával nem bajlódnak.

Az álnéven való bejegyzésírással kapcsolatos tudnivalók és útmutatók magyar nyelven elolvashatóak a Facebook súgójában.

