Vége lesz a Facebookon a szabad rablásnak

Új tartalomvédelmi eszközt vezet be a tartalomkészítők számára a Meta, ami egyrészt leleplezi szolgáltatásaiba feltöltött videóik ellopását és újraközlését, másrészt pedig lehetőséget ad számukra a tolvajok elleni fellépésre. A funkció kidolgozása emberemlékezet óta esedékes volt, hiszen a Facebookon és az Instagramon bevételt generálni próbáló trükközők gyakran engedély nélkül letöltik és újraközlik a tartalomkészítők jogvédett videóit, vagy éppen egyéb fair használatnak nem minősülő módon hasznosítják azokat újra.
A tartalomvédelem (content protection) a tartalomkészítők videóinak részleges és teljes újraközléséről is riasztást ad, mikor azok feltűnnek mások fiókjaiban.
Ilyenkor több lehetőségük is van a tartalomkészítőknek:
- figyelmen kívül hagyhatják a riasztást,
- blokkolhatják a jogsértő videót,
- továbbá az elemelt videó követését is választhatják.
A Facebookon és az Instagramon is követhetőek az elemelt videók
A követést választva két dolog történik: egyrészt látható lesz a lopott videón az eredeti mozgókép linkje, másrészt pedig a tartalomkészítők követni tudják az anyag nézettségét.
Ez olyan esetekben jöhet jól, mikor nem bánják a videójuk ellopását, de kíváncsiak rá, hogy miként teljesít a derivált anyag.
Az is kiderül, hogy monetizált-e az újraközölt videó, azaz képes-e pénzt keresni vele a tartalmat elemelt személy. Ez nagyban befolyásolhatja, hogy jogtulajok miként reagálnak a helyzetre.
