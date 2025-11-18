Vége lesz a Facebookon a szabad rablásnak

Új tartalomvédelmi eszközt vezet be a tartalomkészítők számára a Meta, ami egyrészt leleplezi szolgáltatásaiba feltöltött videóik ellopását és újraközlését, másrészt pedig lehetőséget ad számukra a tolvajok elleni fellépésre. A funkció kidolgozása emberemlékezet óta esedékes volt, hiszen a Facebookon és az Instagramon bevételt generálni próbáló trükközők gyakran engedély nélkül letöltik és újraközlik a tartalomkészítők jogvédett videóit, vagy éppen egyéb fair használatnak nem minősülő módon hasznosítják azokat újra.

Gyakran nem fair használat, mikor mások újraközlik a tartalomkészítők videóit a Facebookon és az Instagramon

Fotó: Sebastian Pandelache / Unsplash

A tartalomvédelem (content protection) a tartalomkészítők videóinak részleges és teljes újraközléséről is riasztást ad, mikor azok feltűnnek mások fiókjaiban.

Ilyenkor több lehetőségük is van a tartalomkészítőknek:

figyelmen kívül hagyhatják a riasztást,

blokkolhatják a jogsértő videót,

továbbá az elemelt videó követését is választhatják.

A Facebookon és az Instagramon is követhetőek az elemelt videók

A követést választva két dolog történik: egyrészt látható lesz a lopott videón az eredeti mozgókép linkje, másrészt pedig a tartalomkészítők követni tudják az anyag nézettségét.

Ez olyan esetekben jöhet jól, mikor nem bánják a videójuk ellopását, de kíváncsiak rá, hogy miként teljesít a derivált anyag.

Az is kiderül, hogy monetizált-e az újraközölt videó, azaz képes-e pénzt keresni vele a tartalmat elemelt személy. Ez nagyban befolyásolhatja, hogy jogtulajok miként reagálnak a helyzetre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!