Új funkciót kap az egyik legnépszerűbb online piactér

A Meta látványos átalakításba kezdett, hogy a Facebook Marketplace vonzóbb legyen a fiatal felnőttek számára. A megújuló felület közösségi vásárlást támogató funkciókat kap, a felhasználók Pinterest-szerű kollekciókat hozhatnak létre a kiszemelt termékekből, ezeket a gyűjteményeket pedig megoszthatják az ismerőseikkel a Facebookon, a Messengerben, továbbá a WhatsAppon.

Az ismerősök segítségével egyszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Facebook piacterén való vásárlás

Fotó: Brooke Cagle / Unsplash

További nagy újdonság, hogy az ismerősök bevonhatóvá válnak a vásárlási folyamatba, a meghívásukat követően ők is közvetlenül chatelhetnek majd az eladóval.

Ez nagyon hasznos lehet, mikor elkélne némi tudás és tapasztalat a vásárláskor, esetleg segítségre van szükség az alkudozásban vagy a szállításban.

Közösségi médiásabbá válik a Facebook Marketplace

Ezeken a nagyon hasznos funkciókon túlmenően a Facebook apróhirdetései is támogatni fogják a hozzászólásokat és a reakciókat, mint a közösségi oldal hírfolyamában megjelenő bejegyzések. Végül a Facebook szerint a mesterséges intelligenciás segítséget is kapnak a vásárlók, így például a rendszer gépileg javaslatokat adhat, hogy egyáltalán mit érdemes kérdezni az adott termék kapcsán az eladótól.

A most bejelentett fejlesztések hullámokban válnak elérhetővé, így eltarthat egy darabig, mire mindenkinél aktiválódnak az újdonságok.

