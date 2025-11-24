Periratban szivárgott ki a Facebook szennyese

A Facebookot és az Instagramot is birtokló Metára felettébb rossz fényt vető információk kerültek napvilágra egy cenzúrázatlanul közzétett, bíróság iratból. Az eljárás során amerikai iskolakörzetek perlik a Metát, a Google-t, a TikTokot, továbbá a Snapchatet, mert szerintük nem tettek eleget a fiatalok mentális egészségének védelme érdekében a közösségi szolgáltatásaikban.

Tudja jól a Facebook, hogy káros a szolgáltatásainak használata

A dokumentum szerint a Meta öt évvel ezelőtt Project Mercury munkanéven megpróbálta felmérni, hogy a Facebookhoz és az Instagramhoz hasonló szolgáltatásai milyen hatással vannak a felhasználók mentális egészségére. A kutatás úgy találta, hogy a használatuk egy hétre való felfüggesztése érdemben csökkentette a depressziót, a szorongást, továbbá a magányt.

A javulás részleges okának azt találták a Meta kutató, hogy a közösségi oldalak használata nélkül az emberek kevesebbet hasonlítgatták magukat másokhoz.

Leállíthatta és eltitkolhatta a kutatást a Facebook

A perirat vádja szerint a Project Mercury előzetes eredményei láttán a Meta vezetősége leállította és eltitkolta a kutatást: nem akarta saját magáról kimutatni, hogy igenis káros a szolgáltatásainak a használata, okozati összefüggés van a felhasználók mentális baja és a Facebook / Instagram duó használata között. A hivatalos indoklás az volt, hogy a média ebben a kérdésben tanúsított narratívája beszennyezte az eredményeket.

A Meta egyik kutatója a dohányiparéhoz hasonlította a lépést, az is a végsőkig tagadni próbálta, hogy káros a dohányzás.

Négy évvel ezelőtt a Meta egy kongresszusi meghallgatáson azt állította, hogy nincs módjában felmérni a szolgáltatásainak fiatalokra gyakorolt hatásait. Ezt kevesen hitték el a cégnek, azonban ha igazak a mostani periratban lévő információk, akkor a Meta konkrétan félrevezethette az amerikai törvényhozókat Project Mercury eltitkolásával.

A dokumentumok további súlyos vádakat is tartalmaznak: a Meta állítólag szándékosan tervezte gyengére a fiatalok védelmére szánt funkciókat, hogy ne érjenek sokat és ne is használják azokat, továbbá csak a 17. bejelentésre blokkolta szexuális emberkereskedelemmel próbálkozott fiókokat.

Mark Zuckerberg a vádak szerint 2021-ben azt mondta, hogy nem a gyerekek biztonsága az elsődleges prioritása, a metaverzumra kíván koncentrálni, így nem biztosít további erőforrásokat a gyerekvédelmi funkciók fejlesztésére.

A Meta szóvivője visszautasította a dokumentumban lévő információkat és a benne megfogalmazott vádakat, Andy Stone szerint a dokumentum tele van a kontextusukból kiragadott idézetekkel és tájékozatlan véleményekkel. Állítása szerint a Project Mercury kutatást hibás módszertan miatt állították le, a cég gyerekvédelmi rendszerei hatékonyak, és manapság már az első bejelentésre törlik a szexuális emberkereskedelemmel próbálkozókat.